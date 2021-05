Weer gaat Zandstock niet door vanwege coronavirus

Al maandenlang was de organisatie bezig met de voorbereidingen voor Zandstock in augustus, maar ook dit jaar kan het festival niet doorgaan. Dat maakte de organisatie gisteren bekend op Facebook.

"Helaas moeten wij via deze weg mededelen dat Zandstock 2021 niet doorgaat", schrijft de organisatie. "Ondanks dat het de goede kant op gaat, vinden wij het nog te lastig om een goed festival te organisaren terwijl nog niet duidelijk is onder welke voorwaarden dit moet gebeuren."

'Vol goede moed'

Al sinds september werd er hard gewerkt aan de 2021 editie van het festival. De organisatie startte destijds 'vol goede moed' met de voorbereidingen, nadat de editie van 2020 in het water viel door het coronavirus.

"We kunnen Zandstock niet organiseren als anderhalvemeterfestival. Wij hopen op jullie begrip", besluit de organisatie. "Voor nu willen we jullie evengoed een fijne zomer toewensen en zien we jullie volgend jaar!" De 24e editie van Zandstock vindt plaats op 13 en 14 augustus 2022.

Vorig jaar was er een verbod op evenementen van kracht, waardoor niet alleen Zandstock, maar ook Julianapop en SomPop niet doorgingen in de Kop van Noord-Holland.