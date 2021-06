Schalkwijk verandert in rap tempo: "Over vijf jaar wil iedereen hier wonen"

Yvonne van Schie, voorzitter van de wijkraad in Europawijk, benadrukt hoe bijzonder de nieuwbouwprojecten zijn. "Toen het centrum van Schalkwijk werd gebouwd, werden er snel rijtjeswoningen, flats en een winkelcentrum neergezet. Dat zie je terug in de stijl. Nu komen er verschillende type woningen en dat is goed voor de diversiteit van de wijk. Over vijf jaar wil iedereen hier wonen."

Volgens directeur van het ABC Museum Gabriël Verheggen gaat Schalkwijk echt veranderen. "Hier gaat het gebeuren de komende jaren", vertelt hij. De volgens hem 'grijze wijk' moet uiteindelijk een modern en aantrekkelijk stadscentrum worden. "En dan niet alleen voor de bewoners hier, maar ook voor bewoners uit het centrum. Er komen verschillend type woningen, van sociale huur tot het hogere segment, maar ook koopwoningen. Dan krijg je een diverser publiek. Het wordt een wijk voor ons allemaal.”

Op de Dag van de Architectuur organiseert het museum normaal gesproken rondleidingen voor mensen door nieuwe gebouwen. "Dat is helaas nu niet mogelijk", vertelt Verheggen. "Dus hebben we iets anders bedacht. Op verschillende plekken in Schalkwijk waar een nieuwbouwproject gerealiseerd wordt, zijn borden met QR-codes te vinden. Als je die scant met je telefoon, krijg je een video te zien over dat project."

Te vol?

Buurvrouwen Ans en Ria wonen al 25 jaar in Schalkwijk. “Het is nu erg rommelig bij het winkelcentrum en de gebouwen staan dicht op elkaar", vertelt Ans. “Maar dat is nodig om het uiteindelijk beter te maken", vult Ria haar aan.

Peter Horeman woont al zijn hele leven in de wijk, maar is minder te spreken over de veranderingen. "Vroeger kon je zo naar Vijfhuizen kijken, daar is nu niets meer van over. Het wordt veel te vol gebouwd."

In rap tempo ziet de wijk er anders uit maar er gaat ook nog veel gebeuren. De vernieuwing is vooral goed te zien rondom het winkelcentrum van Schalkwijk. Volgens Verheggen één van de ‘sleutelprojecten’ in de wijk. "Het was zo verouderd en niet meer van deze tijd. Dat zal echt een metamorfose ondergaan. Het wordt meer dan alleen een winkelcentrum, het wordt een plek om te wonen."

Inmiddels staat er een nieuwe bioscoop en worden er appartementencomplexen gebouwd. Ook is er een hele nieuwe parkeergarage neergezet. In de toekomst komt er ook nog een foodhal en worden andere horecagelegenheden gerealiseerd.