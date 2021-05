Supermarkten en bestaande winkels kritisch op komst foodhal in Schalkwijk

Na 13 jaar is de weg zo goed als vrij voor de foodhal in Schalkwijk. De gemeente neemt deze maand een beslissing over het bestemmingsplan. Het plan dat ooit bedacht was door oud-groenteboer Aydin Kahraman als opsteker voor het verouderde winkelcentrum, kende veel obstakels. Ook nu is er nog kritiek. Is het wel logisch om iets nieuws neer te zetten terwijl ook hier zoveel panden leegstaan?

De overdekte hal moet een plek worden waar je een kopje koffie kan drinken of iets kan eten, direct ook wat verse boodschappen kunt doen en waar je ook 's avonds op het terras terecht kan. In het huidige plan is ruimte voor 600 vierkante meter horeca en 200 vierkante meter versmarkt. Een concept dat in onder meer in Amsterdam al een groot succes is.

Dertien jaar geleden opperde Aydin Kahraman het plan al tijdens een brainstormsessie over hoe het verouderde winkelcentrum een oppepper kon krijgen. Nu pas lijkt het er echt van te komen. "Maar het is pas rond als het rond is", zegt Kahraman.

Bezwaren

Op het bestemmingsplan voor de foodhal zijn namelijk wel zogenoemde 'zienswijzen' ingediend door twee grote supermarkten en de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Schalkwijk.

