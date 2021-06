Heropening bioscoop in Schalkwijk eerste stap naar bruisend stadshart

Het was zuur voor de Schalkwijkers dat de bioscopen dicht moesten blijven de afgelopen maanden. De nieuwe bioscoop die oktober vorig jaar opende, was een lang gekoesterde wens om het stadshart een boost te geven. Maar na een paar weken ging het licht alweer uit. Nu staan ze te popelen om in hun eigen wijk 'een filmpje te pakken'.

Een groepje jonge vrienden hebben 'Bon Bini, Judeska in da House' als eerste film in de nieuwe bioscoop op het Californieplein in Schalkwijk gekozen. En ook 'Godzilla versus Kong' is erg geliefd. "Beste film die ik ook heb gezien", vindt een jonge bezoeker.

Misschien is het ook wel de beste film voor hem, omdat deze nu eindelijk op het grote doek, met supergeluid en in heerlijke stoelen te bekijken was. Bioscoopmanager HenkJan van Neerbos ontvangt ze in ieder geval met de grootst mogelijk glimlach 'die boekdelen spreekt', blij dat ze nu eindelijk echt los kunnen. Want zo voelt deze heropening na weer een lockdown wel degelijk.

"We kregen gelijk al belletjes en mailtjes met vragen wanneer welke film draaide en nu zitten we vanavond al met de eerste uitverkochte zalen." Dat wil zeggen 'uitverkocht in coronastyle'. Er mogen maar 50 mensen in de zaal waar 900 man zou kunnen zitten. Maar dat mag de pret niet drukken.

"Wij hebben staan springen, zeker om iets weer te gaan doen", vindt een bezoeker van de eerste avondfilm. "Even wat anders dan alleen thuis." Vier vrienden lopen met bakken vol met popcorn de zaal binnen, ook om weer even bij te kletsen. "Kijken wat we allemaal gemist hebben dit jaar." En een stel dat de lang verwachte film 'Slag om de Schelde' eindelijk kan kijken, die al maanden geleden is uitgekomen, verzucht dat het zo fijn is om weer een keer samen uit te gaan. "Je echt, leuk hoor."

Begin van stadshart

Maar het belang van de heropening van onder andere de bioscopen reikt in dit stadsdeel van Haarlem verder dan alleen 'eindelijk weer een gezellig avondje uit'. De mogelijkheden hiervoor waren tot voor kort in Schalkwijk namelijk summier. Daar komt met een opknapbeurt van het winkelcentrum en een Foodhal hopelijk verandering in en de nieuwe bioscoop is daar een eerste aanzet toe, vindt raadslid Meryem Çimen van D66 in Haarlem. Zij woont haar hele leven lang in Schalkwijk en snakt naar gezelligheid om de hoek, zeker nu er ook nog eens duizenden woningen bijgebouwd worden in dit deel van de stad.

"Wij willen ook graag in de buurt naar de bios en een hapje kunnen doen en een koffietje kunnen doen. Het is niet zozeer dat we niet naar het centrum kunnen, maar het is ook fijn als het in je eigen wijk is."

Eén van de bioscoopgangers weet het zeker dat Schalkwijk 'the place to be' wordt. "Dan zal het veel levendiger worden dan het ooit was."