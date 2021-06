Groot theaterstuk over Haarlemse heldin Kenau naar Schalkwijk: "Leuk, wat reuring!"

In het weekend van 11 en 12 september wordt het Leonardo da Vinciplein in Schalkwijk omgetoverd tot één groot openluchttheater. Het theaterstuk 'KENAU XL' wordt daar namelijk uitgevoerd. De stadsschouwburg wil op deze manier de Haarlemmers, die misschien niet zo vaak naar culturele activiteiten in het centrum gaan, met theater in contact brengen.

Edwin van Balken en Diet van Putten over het openluchttheater op het Leonardo da Vinciplein in Schalkwijk

Behalve dat er groter wordt uitgepakt, zal dus ook Schalkwijk dit jaar bij het theaterspektakel betrokken gaan worden. Diet van Putten, die aan het Leonardo da Vinciplein woont, heeft er in ieder geval zin in. Ze zit straks op de eerste rang.

Vorige zomer pakte de stadsschouwburg ook al uit met een zomerkomedie over Kenau in de open lucht, voor de deur op het Wilsonplein. Dat liep zó goed , dat er komende zomer een vervolg komt. Maar dan nog groter, met meer acteurs en dansers- en danseressen. Oftewel 'KENAU XL' en het wordt de opening van het nieuwe culturele seizoen.

Naast de openluchtvoorstelling op het plein worden ook de kinderen van Schalkwijk bij het theater betrokken. "Er wordt hier een zomerkamp georganiseerd om de kinderen kennis te laten maken met de magie van het theater, in diverse spelvormen. Dat doen we in samenwerking met de wereldmuziekschool. Ook de acteurs van 'Kenau XL' gaan de kinderen daarbij helpen, dat wordt heel bijzonder", aldus Van Balken. De kinderen mogen uiteindelijk zelf optredens geven in het winkelcentrum in Schalkwijk.

Koptelefoons

De plannen klinken allemaal mooi en ambitieus, maar er is nog één drempel te overwinnen. De gemeente moet nog een vergunning afgeven voordat het allemaal los kan gaan in Schalkwijk. Over geluidsoverlast hoeven de omwonenden zich in ieder geval niet zoveel zorgen te maken. "Iedereen draagt een koptelefoon, dan hoor je het geluid echt perfect. Elk zinnetje, elk kuchje kan je meemaken", aldus Van Balken. "En ook voor mevrouw Van Putten gaan we een koptelefoon regelen."

Geen 'silent disco', maar 'silent theatre' dus in Haarlem en dat bij een theaterstuk over een harde oorlog tussen Haarlemmers en Spanjaarden. De buitenvoorstellingen op het Wilsonplein beginnen vanaf 26 augustus.