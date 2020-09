Repetities theaterstuk Kenau vallen in de smaak bij passanten

HAARLEM - Het openingsstuk van het Haarlemse theaterleven is nog vóór de première op woensdag al een succes. Na 12 uitverkochte voorstellingen is vanaf morgen een dertiende in de programmering van de Stadsschouwburg opgenomen. Maar nog belangrijker is dat al veel Haarlemmers van scenes van Kenau hebben mogen genieten toen ze er langs fietsten of liepen. De voorstelling vindt namelijk buiten op het plein voor het theater plaats.

"Jaaa, leuk. Eindelijk", roept een fietsster die vanaf de Leidsevaart langs de Stadsschouwburg richting het centrum fietst. "We gaan weer." Ze is niet enige die haar hoofd ver naar achteren draait om de repetities van de acteurs te kunnen zien. Veel Haarlemmers staan na een half jaar 'drooglegging' van de culturele sector te springen om podiumkunsten. De Haarlemse actrice Emma van Muiswinkel die Kenau vertolkt, vond het heerlijk om tijdens de repetities al toegejuicht te worden. "Allemaal mensen met kinderwagens en kindjes en die gingen hier ook gewoon staan, spelen en kijken. Ze waren verbaasd als wij ineens gingen zingen."

Repetities openluchttheaterstuk Kenau - NH Nieuws / Geja Sikma

Dit weekend ging het culturele seizoen in de Philharmonie al van start met een concert van het Kennemer Jeugd Orkest, waar speciaal jeugd voor was uitgenodigd. Directeur Edwin van Balken van de Philharmonie én de Stadsschouwburg was toen al zo blij dat de speciale seizoensopening zo'n succes was. Hij kan niet wachten op woensdag als het theater met een openluchtvoorstelling van start gaat en hij is blij "om nou es naar buiten te treden, letterlijk en figuurlijk. En de verbinding met de stad en de Haarlemmers te zoeken. " Die verbinding gebeurt ook via het geluid van de brommers, de vele bussen en het andere verkeer over de doorgaande route langs de Stadsschouwburg. Daar moest even een oplossing voor gevonden worden: een persoonlijke koptelefoon voor elk van de 150 bezoekers van de voorstelling. "Dat geeft wel een extra dimensie", denkt tekstschrijver en acteur Marlies Bosmans. "Een soort hoorspel, dat je ook nog kan zien", bedenkt Emma van Muiswinkel zich. Met als bijkomend voordeel dat ook de omwonenden geen overlast hebben van het geluid.

Quote "Een soort hoorspel, dat je ook nog kan zien" Emma van muiswinkel, actrice

Comedy Marlies Bosmans heeft het verhaal over Kenau helemaal herschreven tot een comedy. Opvallend, want het verhaal over de Haarlemse vrouw die zich met hand en tand verzette tegen de Spaanse bezetter is niet bepaald hilarisch. "Het is eigenlijk compleet fictie. Behalve de naam Kenau, die houden we." Actrice Van Muiswinkel wil niet nog meer uit de doeken doen dan de fietsers al in het voorbij gaan hebben kunnen aanschouwen. Maar tekstschrijver Bosmans belooft "dat Haarlemmers zich kunnen laten verrassen." Het publiek zal op stoelen worden gezet met onderling voldoende afstand. En er is geen pauze. En als het regent, dan gaat de voorstelling gewoon door. Hooguit kan code oranje in de weersvoorspelling roet in het eten gooien, maar dat lijkt deze week in ieder geval nog niet aan de orde. De verkoop van de kaartjes van de laatst toegevoegde voorstelling gaat morgen van start.

Openluchttheaterstuk Kenau in Haarlemse Stadsschouwburg - NH Nieuws