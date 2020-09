Kinderen genieten van klassieke muziek in Philharmonie Haarlem: "Supercool!"

HAARLEM - Het Kennemer Jeugdorkest heeft zaterdag officiëel het culturele seizoen van concertzaal de Philharmonie ingeluid. Een concert door de jeugd uit de regio vóór de jeugd uit de regio. Jonge Haarlemmertjes die nog nooit in de Philharmonie waren geweest, of misschien nog nooit een orkest live hadden zien spelen, mochten gratis naar binnen.

"Supercool en superleuk", zegt Lola. Ze is helemaal onder de indruk van wat ze zojuist heeft gezien in de concertzaal van de Philharmonie. Zo'n tweehonderd kinderen en hun ouders luisterden daar naar prachtige klassieke composities, gespeeld door de jonge talentvolle muzikanten van het Kennemer Jeugorkest. En niet alleen Lola was enthousiast, zoals je hieronder in de reportage kunt zien.

Algemeen directeur van de Stadsschouwburg in Haarlem en de Philharmonie, Edwin van Balken, zit zaterdagmiddag ook tussen het publiek. Hij kijkt tevreden toe hoe zijn jonge stadsgenoten én hun ouders van de muziek genieten. "De liefde voor muziek, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Naar muziek luisteren, samen van muziek genieten, dat vinden we hier heel belangrijk. Daarom hebben we ervoor gekozen om heel veel jongen mensen uit te nodigen, kinderen die nog nooit in deze zaal zijn geweest en misschien ook nog nooit een concert hebben bijgewoond."

Maatregelen

Natuurlijk gelden er de nodige coronamaatregelen in het gebouw. Om iedereen genoeg ruimte te bieden, kunnen er nu maar 300 in plaats van 1200 bezoekers naar binnen. "We hebben nu drie verschillende ingangen, er staan desinfectiezuilen en de garderobe is dicht. Dat zorgt anders toch weer voor de nodige opstoppingen. Je mag je jas en drankje mee naar binnen nemen", aldus Van Balken. Zodra het concert is afgelopen, gaan medewerkers direct de zaal in om alle tafeltjes en stoelen te desinfecteren.

Voor Van Balken zijn het spannende maanden geweest en het is natuurlijk nog steeds afwachten hoe het de komende tijd zal vergaan. Hij heeft er, ondanks minder inkomsten, vertrouwen in dat het een mooi seizoen gaat worden. "We zien dat het publiek langzaamaan weer kaartjes begint te kopen en daar zijn we heel dankbaar voor. We hebben best nog wel wat uitdagingen, maar we voelen heel veel steun van de gemeente en de Haarlemse gemeenschap om hier doorheen te komen."

Kenau

Ook de Stadsschouwburg viert komende week de opening van het culturele seizoen. En dat gaat dit jaar wat anders dan anders. Voor de schouwburg, op het plein, wordt namelijk de voorstelling 'Kenau, een muzikale zomerkomedie in de buitenlucht' vertoond. Daar zijn inmiddels al zoveel kaartjes voor verkocht, dat er extra voorstellingen zijn toegevoegd. De première is woensdag 16 september.