Foodhal unaniem omarmd door Haarlemse gemeenteraad

De Haarlemse gemeenteraad is het niet vaak unaniem met elkaar eens, maar over het bestemmingsplan voor de Foodhal bij het Schalkwijkse winkelcentrum waren er gisteravond alleen maar lovende woorden. Nu nog even de bezwaarprocedure afwachten. De Coöperatieve Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum was tot voor kort nog niet enthousiast uit angst voor verlies van publiek, dat blijft hangen in de Foodhal.