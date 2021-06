Verdachte (34) van betrokkenheid bij dood Volendamse Eva berooft zichzelf van leven

Volendammer Jordan M., die enkele weken geleden werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn vriendin Eva, heeft zichzelf in gevangenschap van het leven beroofd. Dat laat zijn familie aan NH Nieuws weten.

Het lichaam van de 28-jarige bodybuildster Eva Veerman werd een maand geleden, op 16 mei, gevonden in haar woning aan het Top, waar ze met haar 34-jarige vriend Jordan M. woonde. M., die ook in de woning aanwezig was, bleek zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.