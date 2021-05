Vandaag stille tocht voor Eva Veerman naar 'tweede huis'

Er worden ballonnen opgelaten, de schets van een kunstwerk wordt getoond en er zal één minuut stilte worden gehouden. In Volendam maakt iedereen zich klaar voor de stille tocht die vanavond speciaal voor Eva Veerman plaatsvindt. De sportieve 28-jarige is in haar eigen huis mogelijk door geweld om het leven gekomen.

Om 19:00 uur wordt iedereen die mee wil lopen met de stille tocht verwacht bij De Top, de plek waar Eva woonde en haar levenloze lichaam is gevonden. Haar familie vermoedt dat Eva door haar vriend om het leven is gebracht. De route duurt zo'n 30 tot 45 minuten en eindigt bij de plek waar ze minstens vijf keer per week was: sportcentrum Atlas.

Beeld van Eva

Speciaal voor Eva maakt kunstenaar Rob Cerneus jr. een beeld. Vandaag zal de schets worden onthuld. Leden van sportschool Atlas hebben een inzamelingsactie gehouden en schenken dit beeld van Eva, dat pas over een paar maanden af is, aan haar familie.

Na de route zal iedereen één minuut stil zijn. Hoeveel mensen er precies komen, is nog niet bekend. Na het stille moment zullen zo'n tweehonderd witte en gouden ballonnen worden opgelaten. Het loslaten van de ballonnen is bovendien het einde van de stille tocht.