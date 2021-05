Vriend verdacht van betrokkenheid bij dood Volendamse Eva Veerman

Op zondagmiddag werd de 28-jarige Eva Veerman dood gevonden in haar Volendamse woning. De politie trof in de woning niet alleen het levenloze lichaam aan, maar ook een ernstig gewonde Jordan. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij wordt behandeld aan zijn verwondingen.

Reconstructie

NH Nieuws schreef een reconstructie van de fatale Volendamse nacht op basis van interviews met familieleden en geluidsfragmenten. Daaruit bleek dat haar vriend J. de vrouw om het leven moet hebben gebracht. Bronnen binnen de families denken dat er drugs in het spel was.