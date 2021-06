Weer een stap richting het 'oude normaal': zo beleeft Noord-Holland de versoepelingen

Naar het museum, een hapje eten in je favoriete restaurant en na afloop nog een filmpje pakken: het is maandenlang ondenkbaar geweest, maar dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf vandaag weer een mogelijke invulling van je vrije weekenddag. En dat zorgt door de hele provincie voor enthousiasme.

De coronaregels zijn versoepeld voor sport- en muziekgezelschappen - NH Nieuws

"Over een paar uur zijn we weer open", kondigt filmhuis De Fabriek in Zaandam de heropening vanaf vandaag aan. De eerste film die vandaag wordt vertoond is Woody Allen's Rifkin's Festival, een film die vlak voor de tweede lockdown in december vorig jaar in première ging.

Het Teylers Museum in Haarlem heeft inmiddels de eerste bezoekers verwelkomd: na bijna een halfjaar gedwongen gesloten te zijn geweest, werden Carl en Marieke uit Aerdenhout vanochtend als eerste bezoekers welkom geheten door de museumdirecteur. Tekst gaat door onder de tweet.

Ook horecaondernemers hebben met smart op vandaag gewacht. Hoewel de terrassen al langer open zijn, mogen zij vanaf vandaag ook binnen weer gasten ontvangen. Als de anderhalvemeterregel het toelaat, mogen er maximaal vijftig gasten tegelijk bediend worden. Zij moeten verplicht aan een tafel (dus niet aan de bar) zitten, waarbij er per tafel niet meer dan vier personen mogen plaatsnemen. Bovendien hoeven ze hun gasten niet om 20.00 uur weg te sturen, maar mogen ze tot 22.00 uur blijven plakken.

Behalve voor musea, cafés en restaurants en bioscopen, zijn ook voor sportscholen de mogelijkheden verruimd. Waar sinds 19 mei dertig personen tegelijk individueel aan hun conditie of sixpack konden werken, mag er vandaag ook binnen weer in groepen (van maximaal vijftig mensen) worden gesport. Deelnemers hoeven zelfs geen anderhalve meter afstand te bewaren voor het beoefenen van de sport. Dat lieten vijftig amateur-kickboxers zich geen twee keer vertellen. Zij stonden gisteravond in de rij voor de Hilversumse sportschool Burning Heart van Jerry de Jong, om zich daar vanaf middernacht in het zweet werken. Met fakkels, een dj, danseressen, discolichten en vuurwerk had de sportschooleigenaar alles uit de kast getrokken om de versoepelingen te vieren. Zo zag dat er vannacht uit:

Vuur, fakkels, blacklight en dj: zo zag de eerste groepsles in de sportschool eruit - NH Nieuws

Ook orkesten mogen vanaf vandaag weer met meer mensen tegelijk repeteren: vijftig in plaats van dertig, wat voor Harmonie Nuevo uit Koog aan de Zaan een groot verschil maakt. Hoewel de leden het afgelopen halfjaar contact zijn blijven houden via Zoom, zat gezamenlijk repeteren er niet in, om van optreden nog maar te zwijgen. "We zijn blij dat we elkaar weer in het echt kunnen zien en met elkaar mogen spelen", aldus penningmeester en trombonist Marije de Ridder. Ook Lionel van der Roest is blij dat hij weer in het verenigingsgebouw aan de Lagendijk terechtkan."We kregen wel online lessen, maar dat vind ik helemaal niks. Liever gewoon hier gezellig met z'n allen." De blijdschap over de versoepelingen is groot bij Harmonie Nuevo:

Eindelijk weer repeteren: meer mogelijkheden voor muziekverenigingen - NH Nieuws