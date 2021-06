Eindelijk weer repeteren: meer mogelijkheden voor muziekverenigingen

Al ruim een half jaar hadden ze niet samen gespeeld. Via Zoom bleven ze wel contact houden. "Maar we zijn blij dat we elkaar toch weer in het echt mogen zien en mogen spelen met elkaar", zegt penningmeester en trombonespeler Marije de Ridder enthousiast. "We kunnen eindelijk weer kijken naar de toekomst, naar mogelijke concerten. In 2020 bestonden we twintig jaar, we zouden eigenlijk een groot jubileumconcert geven. Die is in het water gevallen, dus we kijken nu hoe we dat toch kunnen inhalen."