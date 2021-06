Vuur, fakkels, blacklight en dj: zo zag de eerste groepsles in de sportschool eruit

De lockdown is voorbij: vanaf vandaag geldt niet meer 'gesloten, tenzij' maar 'open, tenzij', zoals premier Rutte de versoepeling van vandaag eerder aankondigde. Dat betekent dat sinds middernacht bijvoorbeeld de sportscholen weer groepslessen mogen geven. Bij sportschool Burning Heart in Hilversum werd dat goed gevierd: precies om 0.00 uur werd de allereerste groepsles van Nederland na de lockdown gehouden, met vuur, fakkels en een dj.

Sportschoolhouder Jerry de Jong is als een kind zo blij dat zijn sportschool weer 'normaal' open kan. "Ik heb het zo gemist", vertelt hij. Hij moest en zou de eerste groepsles van Nederland geven en heeft alles uit de kast gehaald om er een feestje van te maken. Met fakkels en vuur staat hij een uur voor de training voor de hekken van het terrein. Alles om het einde van de crisis in te luiden. En zijn sporters kunnen ook niet wachten: om precies 0.00 uur staan er 50 sporters klaar voor een kickbokstraining. Met blacklight, disco, dj, danseressen en muziek. "Als we weer mogen moeten we ook gaan", zegt een fanatieke sporter. "Beetje gekkigheid en het is hier altijd gekkigheid dus dat is leuk." Zo zag de eerste groepsles er vannacht uit, met fakkels en een dj:

De Jong heeft anderhalf jaar lang geprobeerd om iedereen aan het sporten te houden. Ze begonnen tijden de eerste lockdown met een livestream mét gebarentolk. Vervolgens zette hij alle fitnessapparaten buiten, zodat zijn leden toch door konden trainen. Wel met de consequentie dat hij elke nacht op het terrein in een busje sliep om de boel te bewaken. Vervolgens heeft hij een tent neergezet zodat iedereen droog kon sporten. Dit jaar zette De Jong zeecontainers op het terrein waarin je kon sporten, ook werden er grote festivaltenten geplaatst zodat het hele buitenterrein toch overdekt was. "Ik vind het verschrikkelijk om niets te doen. Je moet iets doen, want we zijn een familie en ik kan ze niet in de steek laten", zo verklaart Jerry zijn drive.

Niet alleen mogen er vanaf vandaag weer groepslessen in de sportschool gegeven worden. Dit zijn de versoepelingen op een rij: Culturele instellingen, zoals musea en bioscopen, mogen weer open.

Restaurants en cafés mogen ook binnen weer mensen ontvangen, tot 22.00 uur.

Sauna's en zonnebankstudio's mogen open.

Binnenruimtes in pretparken gaan open.

Iedereen mag nu weer in groepen sporten zonder de 1,5 meter regel in acht te houden.

Kleedkamers en douches gaan weer open.

Sportcompetities voor jeugd mogen weer worden opgestart.

Je mag vanaf nu vier mensen thuis ontvangen.

Ook al is het midden in de nacht, de training gaat er niet lichtjes aan toe. "Het is wel weer even inkomen en zweer", geeft iemand toe tijdens de les. "Maar leuk om weer met zijn allen een keertje te doen. Toch wel gemist de gezelligheid met elkaar." De sportschoolhouder hoopt dat dit de laatste keer is dat hij een openingsfeestje viert. "Ik ben ervan overtuigd dat het echt het einde is en we niet meer dicht hoeven."