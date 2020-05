Hilversumse sportschoolhouder slaapt elke nacht naast de toestellen: "Als het moet tot september"

HILVERSUM - Sportschool Burning Heart in Hilversum doet er alles aan om te zorgen dat hun leden nu toch kunnen sporten. Dat betekent dat ze alle apparaten naar buiten hebben gesleept de parkeerplaats op. Maar dat heeft wel een nadeel, want iemand moet de spullen bewaken. Dus slaapt sportschoolhouder Jerry de Jong elke nacht in een busje naast de toestellen.

Ze hebben er even over gedacht om alles elke avond naar binnen te halen, maar dat bleek te veel werk. En toen kwam een vriend van hen op het idee om een klein campertje op de parkeerplaats te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. "Weet je, ieder los gewicht is verschrikkelijk duur. Dat koop je en lease je. En dan ben je jaren aan het betalen. En ik kan me voorstellen dat een grappenmaker komt en het is vrij snel ingeladen natuurlijk en daar ben ik bang voor. Dat wil ik niet. Zeker niet in deze tijden", vertelt Jerry de Jong. "Als ik hier slaap, gebeurt dat gewoon niet. Ik heb honden, ik heb mezelf. Ik wil het beschermen en voor m'n gemoedsrust is het ook fijn." En zijn vrouw Daphne de Jong vindt het stiekem ook wel lekker. "Het is wel ongezellig thuis, maar ook wel weer rustig", geeft ze lachend toe. "We hebben ook twee honden en die slapen hier nu als waakhond dus het is wel stil in huis, maar scheelt twee snurkende beesten."

Schade Op deze manier kan Burning Heart 46 uur sportles geven in een week en kunnen mensen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat fitnessen. In tijdslots van een uur en ieder met z'n eigen schoonmaakfles. Maar de apparaten zijn natuurlijk niet geschikt om de hele dag buiten te staan, dus treden de eerste beschadigingen al op. Daphne de Jong laat zien dat de zwarte apparaten langzaam grijs kleuren en het weer komt er ook in. "Ook al regent het niet, maar 's nachts komt de dauw erop en moeten we 's ochtends toch alles droog maken." Ze hebben nu zakken en zeilen voor de duurdere apparaten en aan het einde van de week komt er een grote tent waar alle apparaten in kunnen. Zo hopen ze de schade te beperken.

Toch hebben ze geen moment getwijfeld om alles naar buiten te slepen. "Omdat je de leden toch tevreden wil houden. We zijn een familiesportschool en voor je familie doe je alles", aldus Daphne. Jerry vult haar aan: "Ik kan de mensen niet langer thuis laten zitten en lekker doorbetalen en niets doen. Nu kunnen we wat doen, doen we het ook. Op deze manier bied je toch wat aan. En wat overleeft, overleeft het en wat niet overleeft leasen we weer opnieuw." Hele zomer buiten En het lijkt erop dat dit alternatief de leden iets te goed bevalt, want de eerste geluiden zijn al te horen om alles buiten te laten staan in de zomer. De sportschoolhouders denken er nu over na om in ieder geval de bokszakken te laten hangen, maar ze hopen beide dat ze toch eerder alles weer naar binnen kunnen verplaatsen. Maar voorlopig slaapt Jerry in de kleine brandweerwagen en gaat elke dag om kwart over vijf 's ochtends de wekker, want een half uur later staan de eerste fanatiekelingen al aan het hek. "Als meneer Rutte gewoon even klein beetje de datum naar voren haalt, dan is het prima te doen. En als het moet, blijf ik hier tot 1 september slapen. Dat kan onze relatie wel aan. We zijn al zo lang samen, ook dat kunnen we aan", zo besluit hij.