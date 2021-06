Ondernemers kijken uit naar heropening restaurant: "Het is toch heel anders verlopen"

Simone Venekamp en John Nierop van restaurant La Première in Anna Paulowna zijn helemaal klaar voor de heropening van vanavond. Vorig jaar, toen de regering op 15 maart besloot alle horeca te sluiten, was NH Nieuws ook al bij ze over de vloer. Toen dachten ze nog, en zij niet alleen, dat het met een paar weken wel weer klaar zou zijn.

"We zijn meteen over gegaan op 'ophaalmaaltijden' zoals wij ze noemen", legt gastvrouw Simone Venekamp uit. "We hadden daar al ervaring mee rond de kerstdagen." En dus werden de borden opgeborgen en kwamen de plastic bakjes tevoorschijn. Dat liep gelukkig goed, maar chef-kok John Nierop is toch blij dat hij nu weer zijn creativiteit in de opmaak van de gerechten kan stoppen.

Samen blikken ze nog even terug op het nieuwsverhaal dat we vorig jaar maart bij ze maakten. Ze hoopten destijds dat ze die avond hun klanten nog konden serveren, maar de regering besloot per direct alles op slot te gooien. "We moeten ons gezond verstand gebruiken", zei Venekamp destijds. "Als het dan een paar weekjes duurt." Nu moeten ze er om gniffelen, die voorspelling kwam niet uit.

Ritme

John Nierop dacht nog van de nood een deugd te maken door dan maar lekker te gaan golfen, maar ook de banen werden gesloten. "We hebben toen twee fietsen gekocht", vertelt hij met een lach. "Ons ritme is tijdens corona heel anders geworden", vult Venekamp aan. "We hadden ineens 's avonds vrij en hebben weer eens televisie kunnen kijken. En we hebben meer aan sport gedaan."

Het jubileumjaar, ze bestaan 25 jaar, is gedeeltelijk in het water gevallen, maar vanavond pakken ze de draad weer op. "We hebben een mooi vijf gangen-menu dat we gaan serveren", zegt gastvrouw Simone Venekamp. "En we maken er een feestelijke avond van en gaan rond met champagne voor iedereen, een lekker feestelijk bubbeltje."