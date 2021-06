Nieuwbouwplannen zwembad De Zeehoek kunnen weer in de kast: "Heel spijtig"

Er komt geen bijeenkomst om opnieuw te praten over de toekomst van zwembad De Zeehoek in Wervershoof. De raad besloot eind vorig jaar om voor renovatie te gaan, alleen kwam er onlangs een groep lokale ondernemers met een goedkoper plan voor nieuwbouw met daarbij zelfs woningbouw. De VVD wilde het plan graag een kans geven, maar een nipte meerderheid van de raad voelde daar niks voor. "Heel spijtig voor de mensen in Wervershoof."

"Kennelijk zijn procedures belangrijk dan bouwen", vertelt VVD'er Tom Beerepoot, die middels een motie het alternatieve plan met woningbouw graag bespreekbaar wilde maken.

Beerepoot zegt dat hij tijdens de raadsvergadering meerdere keren kreeg te horen dat dit niet de juiste volgorde was en het goede raadsinstrument. Maar hij vindt: "De vraag naar woningen is dermate groot, moet een volgorde in een procedure dan iets uitmaken? Het gaat om prioriteiten."

"Het is bijzonder triest voor de mensen in Wervershoof", vertelt Beerepoot verder. Zelf zoekt hij naar een woning voor zijn zoon, maar bezichtigingen worden snel al weer afgebeld en er wordt gigantisch overboden. "Er moeten gewoon huizen bij gebouwd worden. Dan hebben we de kans en dan laten we die liggen."

Brandbrief

Dave Mol stuurde samen met een aantal vrienden vorige week nog een brandbrief naar wethouder Andrea van Langen over de alternatieve nieuwbouwplannen bij zwembad De Zeehoek. Bij het plan zaten ook 30 starterswoningen. "Dit is zo wat mijn enige kans om een huis te kopen als alleenstaande", vertelde hij vorige week aan NH Nieuws.



Hij baalt nu dan ook flink van de uitkomst van de raadsvergadering. "Dit plan was gewoon heel goed voor ons jongeren in het dorp."



Eerder deze week heeft hij nog om tafel gezeten met wethouder Van Langen, die raadde hem aan om ook contact te zoeken met andere projectontwikkelaars die plannen hebben in de buurt. En dat gaat hij ook doen. "Als jeugd vechten wij door."

En ook Beerepoot geeft niet op. "Ik ga mogelijkheden zoeken om dit plan alsnog een kans te geven."