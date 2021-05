Gemeente laat Tiny-house initiatief wachten tot besluit over zwembad de Zeehoek

Ze hadden gehoopt dit najaar het tiny house dorp op te kunnen zetten, maar tot nog toe ligt hun plan stilletjes op de plank bij de gemeente Medemblik. De 26-jarige Joost Botman richtte woongroep 't Groene Buurtje op en kwam begin dit jaar met een gedetailleerd plan voor een dorpje van maximaal tien tiny houses bij zwembad de Zeehoek. Nu moeten ze wachten tot er een besluit is genomen over de toekomst van het zwembad.

De woongroep heeft als locatie het braakliggende terrein achter zwembad de Zeehoek op het oog. Het liefst zouden ze daar in het najaar al gaan wonen. Volgens Botman was beloofd dat de gemeente eind maart terug zou komen op hun ingediende plan. Het werd twee maanden later.

Afgelopen woensdag werd Botman gebeld door een ambtenaar van de gemeente. Die vertelde dat de gemeente eerst afwacht hoe de raad stemt over de toekomstplannen voor zwembad de Zeehoek. Vanavond wordt er in de raadsvergadering gestemd over de motie of er een bijeenkomst komt over het combineren van een nieuw zwembad met woningbouw, inclusief plek voor de tiny houses.

Afwachten

Voorlopig moet Botman, die nu nog op het erf van zijn ouders woont in Wervershoof, dus afwachten. "Een bijeenkomst over een nieuw zwembad is natuurlijk prima, maar het zou jammer zijn als ons plan daardoor ook weer grote vertraging oploopt."

Op dit moment doet gemeente Medemblik onderzoek of er op het terrein woningbouw kan komen. Hoe de politiek erin staat, is nog onzeker. "Als de raad het college hierin volgt en voor woningbouw kiest voor andere locaties dan het zeehoekterrein, dan kan richting de beide initiatiefnemers worden geantwoord. Wanneer echter de politiek de mogelijkheid van het combineren met woningbouw openhoudt, dan kan het nu meewerken aan een initiatief voor tiny houses hiermee conflicteren", laat een woordvoerder van gemeente Medemblik weten.

Aanpassen

Botman wil graag met de gemeente nadenken over andere locaties. "Wij zijn niet gebonden aan het terrein bij de Zeehoek en willen desnoods de insteek van ons plan aanpassen. Zo zien wij ook dat er steeds meer behoefte is aan initiatieven als het Knarrenhof, een woongemeenschap waar jongeren en ouderen samen optrekken. Dat zouden wij ook kunnen doen, als dat meer gewenst is vanuit de gemeente. Een combinatie van wonen met zorgtaken."

Ondanks alle vertraging, blijft Botman optimistisch. "Wij kunnen ons plan binnen enkele maanden realiseren. Ik heb goede hoop dat het dit jaar nog gaat lukken en als het in Medemblik niet lukt, kunnen we altijd nog naar een andere gemeente."

