Dave (25) ziet bouwproject in Wervershoof als dé kans op woning en stuurt brandbrief

Het nieuwbouwproject bij zwembad de Zeehoek is voor de 25-jarige Dave Mol de enige kans om terug te keren naar Wervershoof. De gemeenteraad stemt volgende week over het bouwproject van 80 huizen, waarvan 30 starterswoningen. Om het belang ervan duidelijk te maken aan de gemeente wilde Dave samen met andere jongeren een brandbrief overhandigen aan de wethouder. "Dit is zo wat mijn enige kans om een huis te kopen als alleenstaande."

Alleen de wethouder was er zelf niet bij. Dave vertelt dat hij gistermiddag een mail heeft gestuurd, maar daar nog geen antwoord op heeft. "Jammer, maar toen hebben we met de brandbrief in ons hand maar een foto gemaakt op de plek waar de huizen komen."

Dave is er namelijk niet gerust op dat het project doorgaat en heeft een brandbrief geschreven aan de wethouder Ruimtelijke Ordening van gemeente Medemblik. De brief was in twee dagen tijd door 50 mensen ondertekend. "Dat is allemaal jeugd uit Wervershoof."

Samen met twee anderen ging hij vanmiddag naar de plek waar de huizen, hoopt hij, komen te staan. "Dit plan moet er echt komen, dat willen we de wethouder echt duidelijk maken met deze brief."

Huis kopen onmogelijk

Dave woont nu in Enkhuizen, maar hij wil graag weer terugkeren naar Wervershoof. In de huidige huizenmarkt is het voor hem en vele anderen bijna onmogelijk om een huis te kopen. "Ik ben al ruim anderhalf jaar op zoek naar een huis in het dorp", vertelt Dave. "Maar een huis gaat nu voor 300.000 euro weg, dat is niet te doen voor een starter."

Het bouwproject is voor hem en ook andere jongeren uit het dorp dé kans op een huis. "Er zijn wel wat andere plannen in het dorp, maar ook die huizen zijn nog duur. Het slaat helemaal nergens meer op. Deze huizen zijn ieder geval wel te betalen."