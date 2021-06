Meeste scholen gaan weer volledig open: "Dit is wat een school een school maakt"

Het grootste deel van de middelbare scholen gaat maandag weer volledig open. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Meerdere scholen spraken eerder hun twijfels uit over de volledige heropening. Zo zijn nog niet alle docenten gevaccineerd omdat ze als beroepsgroep geen voorrang kregen, en is het over een paar weken al zomervakantie.

Ook Annette Kil van de Gooise Scholen Federatie - met onder meer scholen in Hilversum en Weesp - uitte eerder haar zorgen. Toch gingen meerdere scholen uit de koepelorganisatie al volledig open, maandag volgt de rest. Net als bij het Clusius College is er maatwerk voor leraren die zich zorgen maken om hun veiligheid. Zij kunnen bijvoorbeeld een groter lokaal krijgen.

"We zijn heel blij dat we weer open mogen", zegt Cor de Vries, directeur van een vmbo-locatie van het Clusius College in het West-Friese Grootebroek. Zijn school ging afgelopen maandag al open. "De leerlingen vinden het zelf ook fijn dat ze weer bij elkaar zitten", zegt hij. "Gelukkig is het mooi weer en kunnen ze in de pauze naar buiten."

Afgelopen maandag mochten scholen hun deuren al volledig openen, maar verplicht was het nog niet. Dat is vanaf morgen wel het geval.

OSG De Hogeberg in Den Burg op Texel was deze week nog dicht. Nu alle sneltesten binnen zijn, is de school klaar voor de heropening. "Dat vonden we een voorwaarde voordat we volledig open zouden gaan", zegt rector Corrie Eriks. Volgens Eriks hebben de sneltesten hun meerwaarde nu al bewezen: twee leraren die op de school werken testten positief, nog voordat ze klachten kregen.

Gesprek met ministerie

Vorige week werd het Mendelcollege in Haarlem al op het matje geroepen omdat de school niet volledig open wilde gaan. Rector Jan-Mattijs Heinemeijer wilde graag vasthouden aan een systeem waarbij leerlingen halve dagen naar school gaan.

Volgens Heinemeijer was de angst onder docenten die nog niet gevaccineerd waren groot en ging het maar om een paar lesdagen tot de zomervakantie begint. Na een gesprek met het ministerie gaat het Mendelcollege meer activiteiten organiseren voor leerlingen, maar de school blijft wel vasthouden aan het huidige rooster.

Uit de rondgang blijkt dat er nog een paar scholen zijn die niet volledig opengaan maandag, waaronder het Amstelveen College en het eveneens in Amstelveen gevestigde Hermann Wesselink College.

'Meer stof opnemen'

Ook de leerlingen zelf zien de heropening wel zitten, zegt rector Jan Adels van het Willem de Zwijger College in Bussum. "Ik heb wel gemerkt dat school veel populairder is geworden dan dat het al was. De leerlingen misten het enorm om naar school te gaan."

Puk Raadgever, lid van de leerlingenraad op de school, onderschrijft dat. "Het is vooral heel gezellig, want sommige klasgenootjes hebben we echt al heel lang niet meer gezien", zegt Raadgever. "En je kan veel meer stof van de les opnemen. Het is makkelijker om vragen te stellen en er is minder afleiding."