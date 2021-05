Leraren pleiten voor voorrang bij vaccineren vanwege heropening middelbare scholen

Een ander bezwaar is dat de periode tot aan de zomervakantie nog maar kort is. In de regio Noord start deze op 10 juli. Minister Arie Slob zei daarover: "We willen het voor de leerlingen mogelijk maken om nog minimaal zes weken naar school te gaan voor de zomervakantie begint."

Vakbond CNV Onderwijs wilde dat de scholen pas na de zomervakantie weer open zouden gaan. Nu de knoop is doorgehakt en de scholen weer open moeten, wil de CNV dat er gekeken wordt op welke locaties dat veilig kan. Niet alleen de afstandsregel tussen leerling en leraar is een probleem, ook hebben veel locaties de ventilatie nog niet op orde.

De voorzitter van de scholen in Zuid-Kennemerland vindt het goed dat de sneltesten er zijn, maar als enige middel vindt ze het te beperkt. Ook zij pleit ervoor dat de leraren voorrang krijgen bij het vaccineren. "We zitten in een situatie waarin nog lang niet iedereen gevaccineerd is en dat maakt veiligheid wel een thema."

Met de inzet van gratis sneltesten hoopt het demissionair kabinet dat docenten zich veiliger gaan voelen. Maar de conrector van Oscar Romero in Hoorn ziet het gebruik hiervan niet zitten: "We hebben er meer dan 800 gekregen, maar amper 20 gebruikt. Het is echt zonde van het geld als we nu zoveel sneltesten gaan krijgen."

"Wij snappen de zorgen, zeker als je iedere dag in een ruimte moet werken die niet veilig aanvoelt. Wij hadden gehoopt dat de vaccinatiestrategie voor leraren zou worden aangepast." Er zijn meer docenten die zich zorgen maken en daarom is er een online petitie gestart. Daarin vragen leraren om onmiddelijke vaccinatie voor het onderwijspersoneel. Truus Vaes, bestuurder namens de verschillende overkoepelende scholen in Zuid-Kennemerland, heeft de petitie onder haar collega's gedeeld en die werd door iedereen meteen getekend.

Leerlingen mogen de anderhalvemeter onder elkaar laten varen, maar moeten wel afstand tot de leraren bewaren. Maar dat is in de praktijk lastig, zegt CNV Onderwijs, die bovendien stelt dat veel docenten nog niet zijn gevaccineerd.

Op dit moment is het voorgezet onderwijs beperkt open en krijgen leerlingen de helft van de tijd fysiek les. Op advies van het OMT bepaalde het kabinet dat de scholen in het voortgezet onderwijs per 31 mei weer volledig open kunnen en per 7 juni is het verplicht om hier gehoor aan te geven.

We hebben in een brief naar de ouders gezegd dat we burgelijk ongehoorzaam gaan worden"

Volgens conrector Arnouds Landsdaal van het Tabor College Oscar Romero in Hoorn is de periode veel korter. Hij noemt de heropening van de scholen 'onzin'. "We hebben in de regio Noord nog maar twee weken les, daarna hebben we nog twee weken toetsweek en dan is het vakantie. Dan is het onzin om voor die laatste twee weken ons hele systeem om te gooien wat nu gewoon goed loopt."

Ondanks de verplichte heropening gaat Landsdaal nu niet zijn hele systeem omgooien. "Gisteren hebben we ook in onze nieuwsbrief naar de ouders gezegd dat we burgerlijk ongehoorzaam gaan worden. Onze leerlingen gaan nu al elke dag in halve klassen naar school, dan moeten we voor twee weken nu opeens weer alles anders gaan doen. Onze medewerkers ondersteunen deze keuze. Sommige collega's zijn nog niet gevaccineerd of voelen zich zoals het nu is prettig op scholen. Het nu heropenen van de scholen is mosterd na de maaltijd."

Ook Truus Vaes was verbaasd: "We willen graag dat we weer veilig terug kunnen naar normaal, maar het aantal weken is zeer beperkt. We hebben nog twee weken les, dan moet je rekening houden met de druk die er al het hele jaar is en meenemen dat de veiligheid nog niet op orde is. Voorop staat dat heel veel mensen daar nog niet overtuigd van zijn, ook omdat nog niet iedereen gevaccineerd is."

Weinig besmettingen in het basisonderwijs

De basisscholen gingen al eerder weer volledig open. Nils van Heijst, bestuurder van de Meerwerf Basisscholen in Den Helder en Julianadorp, vindt het voor de leerlingen van de middelbare scholen fijn dat ze weer volledig naar school mogen. Volgens hem is het goed dat dit al voor de zomervakantie gebeurt. "Juist voor de leerlingen is het belangrijk dat zij het schooljaar met elkaar en met hun docenten kunnen afsluiten. Dan kun je zeggen dat het nog maar zes weken is, maar zes weken is een zesde van het schooljaar. Dat is niet mis."

Van Heijst snapt de zorgen van de leraren over de veiligheid op de scholen, maar zegt dat er bij hen maar weinig besmettingen zijn geweest. "Sinds we de kinderen testen, zijn er wel meer kinderen die positief testen. Maar zij worden niet ernstig ziek. Uit cijfers van de GGD blijkt dat besmettingen bij docenten beperkt herleidbaar zijn tot het werk."

Volgens hem is het vooral belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen. "Het is niet de meest wenselijke situatie, maar als je kijkt naar het belang van de kinderen, dat ze elkaar weer ontmoeten, weer in een groep functioneren, met docenten omgaan, dan neem je voor lief dat je onzekerheden hebt. Je moet dan wel het onderwijs zo inrichten dat het kan. Maar er komt een moment dat het toch weer moet."