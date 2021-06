Middelbare scholen weer volledig open: "Naar school gaan veel populairder"

Veel Gooise scholen zijn echter vorige week al volledig geopend, zo ook het Willem de Zwijger College in Bussum: "De eerste week is uitstekend verlopen", vertelt rector Jan Adels. De school is nu volledig afgestapt van online lesgeven, maar er zijn wel alternatieven bedacht voor leraren die zich er nog niet helemaal prettig bij voelen. "Zij krijgen de mogelijkheid om les te geven in extra grote lokalen, zoals de gymzaal. Zo kunnen zij zeker genoeg afstand houden en hoeven ze zich minder zorgen te maken", aldus Adels.

Ook de meeste scholen van de Gooise Scholenfederatie - waar het gros van de Gooise middelbare scholen onder valt - waren al open, maar vandaag openen ze allemaal weer. De blijdschap bij de scholenkoepel is groot. "De leraren willen niks liever dan fysiek onderwijs geven. Dat geldt ook voor degenen die zorgen hebben. Hiervoor ben je een leraar geworden en dit is wat een school een school maakt", vertelt Annet Kil, voorzitter van de Gooise Scholen Federatie.

Enthousiaste leerlingen

Veel leerlingen stonden ook te springen om weer fysiek les te krijgen. Volgens Adels is 'naar school gaan' door de pandemie veel 'populairder geworden', aangezien zo veel scholieren het ontzettend hebben gemist.

Dat onderschrijft ook de 14-jarige Puk Raadgever. Ze zit in de derde klas van het gymnasium op het Willem de Zwijger College en is ook lid van de leerlingenraad. Ze vindt fysiek les krijgen veel fijner dan online op afstand. "Je kan zo veel meer stof van de les opnemen. Het is ook veel makkelijker om vragen te stellen, er is minder afleiding en er is meer aandacht voor de gehele klas", zegt ze.

En naast dat de les veel beter verloopt, is het sociale gedeelte ook niet geheel onbelangrijk. “Het is vooral ook heel gezellig, want sommige klasgenootjes hebben we echt al heel lang niet meer gezien.”