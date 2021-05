Ruim 30 lokale fracties tegen soepelere regels voor windturbines

De protesten tegen de bouw van windturbines begonnen als een lokaal protest in Amsterdam, maar hebben sinds vandaag ook een provinciaal karakter gekregen. Ruim 30 lokale politieke fracties hebben een brandbrief ondertekent die de provincie oproept om de regels rondom de bouw voor windturbines niet te versoepelen. "Bescherm onze prachtige provincie tegen die verschrikkelijke windturbines", staat in de brief.

De brandbrief is een initiatief van de Amsterdamse fractie van JA21. In Amsterdam wordt al wekenlang gedemonstreerd tegen de komst van windturbines. Bewoners vinden dat de windturbines te hoog zijn en veel te dicht bij de huizen worden gebouwd.

Ook in de rest van de provincie zijn er plannen voor het bouwen van turbines voor het opwekken van windenergie. Het provinciebestuur bestaande uit de VVD, GroenLinks, D66 en PvdA wil de afstandsregels versoepelen. Een dertigtal lokale partijen hebben daarom protest aangetekend.

De partijen doen een beroep op de provincie om de huidige regels eerder te verscherpen dan te versoepelen. Zij maken zich onder meer zorgen om de kosten voor de bouwplannen van de turbines, de waardedaling van de huizen en de mogelijke gezondheidsrisico's als de grote windmolens te dicht op woningen wordt gebouwd.

Afstandsregel

Het gaat voornamelijk om de wat kleinere, lokale partijen. Opvallend is dat de brief ook is ondertekend door de VVD Waterland, terwijl de provinciale tak van die partij zelf pleit voor een versoepeling rondom de regels voor windturbines.

In het provinciale bestuur bestaat er al onenigheid over de zogenoemde 'afstandsregels' in zoekgebieden voor windturbines. Waar dat 600 meter was, is het nu de bedoeling daar 350 meter van te maken. Vooralsnog zijn de coalitiepartijen PvdA, D66, GroenLinks en de VVD niet van plan zijn om het loslaten van de afstandsregel terug te draaien.