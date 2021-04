Verdeeldheid bij Provinciale Staten over afstandsregel windturbines

Er is flinke verdeeldheid over het loslaten van de afstandsregel in zoekgebieden voor nieuwe windturbines. Waar dat 600 meter was , is het nu de bedoeling daar 350 meter van te maken. Nadat vorige week al 110 insprekers hun zorgen uitspraken ging het ook vanavond weer vooral over windmolens tijdens de bespreking van de Omgevingsverordening.

VVD-Statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee gaf vervolgens aan dat de partij ook geen voorstander is. "We zijn nog steeds tegen turbines op land zijn, en tegen turbines bij woningen. Toch gaan we voor stemmen omdat we er in coalitieverband afspraken over hebben gemaakt. We zijn een trouwe coalitiepartner. We hebben dingen gewonnen, maar dit onderwerp hebben we verloren bij de onderhandelingen."

Het werd duidelijk dat de coalitiepartijen PvdA, D66, GroenLinks en de VVD vooralsnog niet van plan zijn om het loslaten van de afstandsregel terug te draaien. En dat leidde vooral tot veel kritiek op de VVD. De partij die ooit samen met de SP verantwoordelijk was voor de 600 meter-regel. "Het is niet meer uit te leggen. Het was toch echt de VVD die kortgeleden nog pronkte met de 600 meter regel. Wat is er gebeurd met de VVD?" vroeg JA21-Statenlid Daniël van den Berg zich af.

"Deze manier van drammen is landschapsverwoesting. Men is niet tegen de klimaattransitie, maar tegen het hoe en waar", zei SP-Statenlid Remine Alberts. Aan de andere kant zei Lars Voskuil (PvdA) dat er wel wat moet gebeuren. "We kunnen geen uitstel meer veroorloven gezien de klimaatverandering."

We moeten leren van wat is misgegaan bij Tata Steel

De kritiek op het loslaten van de afstandsregel kwam dus vooral van de oppositie. Zo willen CDA en ook DENK de 600-maatregel handhaven. "Wat we moeten leren van wat er allemaal is misgegaan bij Tata Steel is dat we aan de voorkant moeten testen of het veilig is voor de gezondheid en niet achteraf via RIVM-onderzoeken" aldus DENK-Statenlid Suleyman Koyuncu.

Roep om extra onderzoek

Forum voor Democratie, die helemaal geen nieuwe windturbines wil, riep op tot extra onderzoek. "Een extra onderzoek zal bevestigen dat bezorgde bewoners gelijk hebben, en de coalitie een uitweg geven om dit absurde beleid los te laten. Sterker nog, ik denk dat de afstandseis omhoog moet na een dergelijk onderzoek. En we roepen Noord-Hollanders op het referendum te gebruiken indien het bestuur weigert te luisteren naar de zorgen die er leven", aldus Statenlid Joyce Vastenhouw.

Ook D66 en de PvdA zijn voorstander van onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines. Al betekent dat volgens Voskuil niet dat daar op gewacht moet worden. "En dat kan betekenen dat er misschien molens weg worden gehaald, en dat het geld gaat kosten. Maar we moeten verder zodat we nog een wereld hebben om ons druk over te maken. Dus gewoon doorgaan."

Vanuit de coalitiepartijen was ook irritatie dat de Omgevingsverordening over veel meer gaat, en de focus veel te veel ligt op windmolens. GroenLinks-Statenlid Tessa van Wijnen wees erop dat windturbines in andere provincies al dichter bij woningen worden gebouwd. "Ik zie onrust daar niet terug. Ik wil niet zeggen dat het allemaal meevalt, maar het is niet zo erg als her en der wordt gesuggereerd."

Gedeputeerde wijst naar gemeenten

Gedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks) legde uit waarom het plan zo gemaakt is. "Wij hebben ervoor gekozen om verantwoordelijkheid te nemen tegen klimaatverandering. En makkelijke oplossingen zijn er niet. Wij weken met 600 meter af van het landelijk beleid, en met dit voorstel zitten we weer op dezelfde norm. Draagvlak en gezondheid staan centraal. Maar in dit geval gaat het om de Regionale Energie Strategie en ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Het is aan hen om de afstand te bepalen."

Wel zei de gedeputeerde verder onderzoek naar de gezondheidseffecten van windturbines te ondersteunen. Het is de bedoeling dat er in het najaar een besluit wordt genomen over de Omgevingsverordening. Daarin gaat het ook over natuur, milieu, water en woningbouw.