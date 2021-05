Driehonderd demonstranten bij protest tegen windturbines

Na meerdere protesten aan de noord- en oostkant van de stad was er vandaag een protest aan de zuidoostkant van Amsterdam. Deze keer waren het de bewoners van Weesp, Zuidoost, Diemen en Driemond die in actie kwamen tegen de zeventien mega-windturbines die de gemeente binnen de gemeentegrenzen wil plaatsen. Zo’n 300 betogers wandelden verschillende routes langs zoekgebieden voor windmolens.

De actiegroep Windalarm had vandaag drie wandelingen georganiseerd, die langs de zogenaamde voorkeursgebieden voor windmolens voeren. Het gaat dan om de locaties Diemerbos, de Waternetlocatie bij Weesperkarspel, en het gebied bij Knooppunt Holendrecht. De bewoners maken zich vooral zorgen over de mogelijke gezondheidsschade door de windmolens.

"De weerstand tegen de windturbines wordt ook alleen maar groter", zegt organisator Maarten Vlijmincx van Windalarm. "Het ergste is ook nog dat je die windturbines helemaal niet meer kwijt kunt in de stad. Het komt aan de randen van de stad en dan krijgen meerdere gemeenten er mee te maken. Het is een heilloze weg om die dingen hier op land te zetten zo dichtbij de bebouwde kom."

Zorgen omwonenden

Wat opvalt is dat veel voorkeursgebieden aan de rand van de stad staan. Ook de omliggende gemeenten verplaatsen de windmolens steeds meer naar de rand. Dit tot grote ergernis van de bewoners.

Ook de volkstuinders van Linnaeus en Frankendael voelen zich behoorlijk gedupeerd. Voor hun geldt zelfs de afstand van 350 meter niet. Ze vrezen dat de molen op 50 meter afstand komen. "Wij staan hier op minder van 50 meter van de plek waar de windturbine gepland staat", zegt volkstuinder Ankie Koning. "Wij hebben hier de pech dat het zoekgebied over onze volkstuin heen is uitgestrekt."

Demonstratie Westerpark

Op 8 mei organiseert windalarm een grote demonstratie in het Westerpark, deze heeft als thema Wind naar Zee.