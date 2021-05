Politie sleept Audi met Belgisch kenteken weg in onderzoek naar overval waardetransport

In het onderzoek naar de overval op het waardetransport in Amsterdam-Noord heeft de politie vanochtend in Broek in Waterland een Audi met Belgisch kenteken in beslag genomen.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat wordt onderzocht of de auto kan worden gelinkt aan de overval op het waardetransport van Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord van afgelopen woensdag.

Er gaan geruchten dat bewoners de politie op het spoor van de Audi zouden hebben gezet, maar volgens een winkeleigenaar in de straat heeft de politie de auto tijdens een surveillance in het dorp zelf als verdacht aangemerkt.

Vuurwapengeweld

Na de overval sloegen de overvallers op de vlucht richting Broek in Waterland. Daar aangekomen vlogen twee auto's in brand en reed er één een tuin in, waarna de inzittenden een weiland inrenden. Zowel op de route van Amsterdam-Noord naar Broek in Waterland als in het dorp zelf werden er talloze kogels afgevuurd. Uiteindelijk kwam een van de overvallers om het leven, en raakten er twee gewond. Een handvol werd ongedeerd in de boeien geslagen.

Gisteren werd bekend dat de opgepakte verdachten allen de Belgische of Franse achtergrond hebben.

