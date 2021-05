Ook België zoekt naar verdachten mega-overval: "Maar wel wat anders aan ons hoofd hier"

De zes verdachten van de gewelddadige overval op een waardetransport afgelopen week in Noord verschijnen zaterdag voor het eerst voor de rechter. Die zal bepalen of ze langer vast moeten blijven zitten. Ondertussen zoekt de politie ook in België naar zeker twee, maar mogelijk meer voortvluchtige verdachten.

Misdaadjournalist Faroek Özgünes van VTM Nieuws vertelt via Skype dat de Belgische politie de Nederlandse politie via een rechtshulpverzoek ondersteunt, bijvoorbeeld bij huiszoekingen. "Vaak is het zo dat Nederlandse politiemensen dan aanwezig zijn. Ze mogen zelf geen onderzoek doen, maar ze kunnen wel getuige zijn van die huiszoeking en de Belgische collega's assisteren", aldus Özgünes.

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw trok gisteravond in Nieuwsuur een parallel met een aantal gewelddadige overvallen die tien jaar geleden plaatsvonden. Zo sloegen in 2011 eveneens Belgische criminelen toe bij een filiaal van Brinks in Zuidoost.

'Scarface-bende'

Bij die overval werden politieagenten - net als afgelopen woensdag - ook onder vuur genomen met automatische vuurwapens. De buit bedroeg destijds zeker 12 miljoen euro. Ook een filiaal van geldtransportbedrijf SecurCash werd dat jaar doelwit van zo'n overval. Twee medewerkers werden toen neergeschoten en raakten zwaargewond.

Beide zaken werden in verband gebracht met de 'Scarface-bende'. Özgünes besteedde destijds ruimschoots aan de bende, die zowel in Nederland als België actief zou zijn geweest. "Het viel de politie toen op dat er een bende was die het echt specifiek gemunt had op geldtransporten. Ze hadden allemaal dezelfde modus-operandi en het spoor leidde telkens naar hetzelfde gedeelte van België: Charleroi."

In bovenstaande video vertelt de misdaadverslaggever van VTM hoe de groep criminelen destijds aan de naam 'Scarface-bende' kwam.