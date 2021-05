Burgemeester reageert op overval in Broek: "Rillingen liepen over mijn rug"

'Waar was jij tijdens het geweldsincident van 19 mei 2021?' Dat wordt een vraag die Broekers elkaar in de toekomst wel zullen stellen, vermoedt burgemeester van Waterland Marian van der Weele. Zelf zat ze in de auto toen de wijkagent belde: 'Marian, even heel kort. Er wordt geschoten in Broek en het is heel heftig.'

Zowel bij Van der Weele als de inwoners van Broek in Waterland zit de schrik er na de gewelddadige overval in Amsterdam enin hun dorp er nog goed in. De meeste bewoners van de bewuste straat in Broek zijn gisteren naar een bewonersbijeenkomst gekomen, waar ze verhalen met elkaar hebben gedeeld. "Die bijeenkomst wilden we eigenlijk woensdag al houden, maar toen moesten veel bewoners nog binnen blijven omdat sporen veiliggesteld moesten worden." Reina en Lisanne , die zich uit angst in de kast hadden verstopt, waren daar ook bij.

Toen het sein veilig was gegeven, is ze met de auto naar Broek gereden. Daar zag ze de kogelgaten in de huizen zitten. "Dan lopen de rillingen je pas echt over de rug; als je feitelijk echt ziet wat er gebeurd is. En als je de verhalen van de politiemensen hoort... Dat een agent dekking moest zoeken voor een spervuur van automatische wapens, terwijl je als politie alleen je handwapen hebt. Het is echt een ongelofelijk wonder dat er niemand gewond is geraakt aan de kant van de politie, hulpdiensten en inwoners."

"Je schrikt je kapot als je dat hoort", vertelt burgemeester Marian van der Weele aan. "Ik was die dag thuis aan het werk, aan de keukentafel. Toevallig moest ik op dat moment even met mijn zoon naar de huisarts, toen ik dus gebeld werd. Als je hoort dat er automatische wapens zijn gebruikt... Kalashnikovs en AK47's; dat ken je alleen uit films. Dan weet je dat het heel heftig is als dat bij jouw inwoners gebeurd." Ze schudt haar hoofd; kan het nog steeds bijna niet geloven. "In een woonwijk waar kinderen op straat spelen, dan denk je: 'Dit wordt verschrikkelijk!'""Ik mocht niet ter plekke komen; daarvoor was het te gevaarlijk." Maar alsnog hadden de burgemeester en haar zoon al snel door wat er gaande was in Broek. "Mijn zoon ging op zoek naar filmpjes en vond al snel beeld van de overval in Amsterdam-Noord en de achtervolging op de N247. Toen wisten we al wel dat het heel heftig was."

"De mensen zijn enorm geschrokken", vertelt de burgemeester. "Het is een enorm geweldsincident geweest, wat andere burgemeesters in hun hele carrière nog niet meemaken. Voor de politie en hulpdiensten was het vanwege het ongelofelijke geweld ook van ongekende omvang. De brandstichting, de automatische wapens; dat maakt een enorme indruk op iedereen."



Het kan zomaar zijn dat de Broekers hier nog wel even last van houden, vermoedt Van der Weele. "De eerste dagen zit je nog in een adrenalinerush, heb ik me laten vertellen door een hulpverlener. Als je een beetje tot rust komt, dan kan het best nog op een andere manier indalen; dat het nog even verwerkingstijd nodig heeft. Daar heb ik het gisteren ook met de bewoners over gehad: dat ook als iedereen weer over gaat tot de orde van de dag, wij er nog steeds voor hen zijn. Dat we dan ook nog eens bij elkaar willen komen, dit kan nog best lang terug blijven komen."

Unieke situatie