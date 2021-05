Trainer Wim Jonk kijkt weer vooruit met FC Volendam: "Zeker kijken naar versterking"

"Daar komen altijd weer nieuwe jongens voor terug", aldus trainer Wim Jonk. "We hebben dit jaar ook tien debutanten gehad. Wat eraan komt is erg jong maar we zullen zeker kijken of we versterking kunnen halen."

Jonk is minder uitgesproken over de doelstelling te promoveren dan een driekwart jaar geleden. De Volendammer realiseert zich dat (directe) promotie naar de eredivisie onder de huidige omstandigheden volgend seizoen een hele kluif zal zijn.

"Het gaat erom of je het hele jaar stabiel genoeg bent. We zijn te wisselvallig geweest in wedstrijden die we over de streep hadden moeten trekken", analyseert Jonk de zesde plek van FC Volendam in de competitie.

Eind juni komt de vernieuwde selectie van FC Volendam voor het eerst bij elkaar en begint de voorbereiding op het volgende seizoen.

