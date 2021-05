Restaurant golfbaan moet terras sluiten: 'Licht aan het eind van de tunnel is weg'

Ze stonden te popelen om hun vaste bezoekers weer van een natje en een droogje te voorzien. Maar één telefoontje van de Veiligheidsregio maakte daar abrupt een einde aan. De eigenaren van Brasserie in 't Groen bij Golfclub Heiloo zijn diep teleurgesteld. "We zagen licht aan het einde van de tunnel, maar we zijn weer helemaal terug in het donker."

De eigenaren vn Brasserie in 't Groen - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Het terras van de brasserie mag niet open, omdat het restaurant gezien wordt als sportkantine. Het is bij sport nog steeds niet toegestaan om publiek toe te laten. De brasserie ligt op het terrein van golfclub Heiloo en daardoor gelden er andere coronaregels dan bij commerciële horeca. Eigenaar Sanna Tervoort is zwaar teleurgesteld. Ze begrijpt niets van de redenering van de overheid. Er zit volgens haar een wezenlijk verschil tussen een kantine van een voetbalvereniging en haar brasserie. "Er komt hier geen publiek om naar een golfwedstrijd te kijken. Ook maken we geen gebruik van vrijwilligers. Welke sportkantine heeft nu zes koks in dienst?" Geen salaris Ook Hans Kok, mede-eigenaar van het restaurant, begrijpt er niets van. "We staan ingeschreven als restaurant bij de Kamer van Koophandel. De overheid gaat heel makkelijk aan het feit voorbij dat wij al een half jaar zelf geen salaris hebben kunnen opnemen. Het is heel zwaar voor ons." Even hebben de eigenaren overwogen om niet toch het terras open te gooien en een boete dan maar aan te vechten. "Maar zo zit ik niet in elkaar", vertelt Kok. "Ik heb veel respect voor de overheid en de regels, maar ik mis nu echt maatwerk. Dit is gewoon niet uit te leggen." Tekst loopt door onder de video

Restaurant golfbaan moet terras sluiten - NH Nieuws

Burgemeester Hans Romeyn van Heiloo begrijpt de frustratie van de ondernemers, maar is gebonden aan de landelijke regels. "Ik heb de afgelopen weken mijn uiterste best gedaan binnen het Regionaal Beleidsteam om het terras bij de brasserie open te houden", zo schrijft hij op de facebookpagina van Brasserie in 't Groen. "De minister beslist anders, en niet alleen voor onze brasserie, ook voor andere restaurants bij de golfbanen in Noord-Holland Noord." Inmiddels hebben de eigenaren van het restaurant al de Koninklijke Horeca Nederland en de Koninklijke Nederlandse Golffederatie aangeschreven, in de hoop dat een lobby in Den Haag nog soelaas kan bieden. "Waarom mag een restaurant aan het einde van de straat wel open en wij, omdat we bij een golfbaan liggen, niet? Dat is zo ontzettend krom", aldus eigenaresse Tervoort.