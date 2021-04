Ook na brand herbouwd restaurant gooit terras open

"Het is een gekke dag met gemengde gevoelens." Zo vat eigenaar Nick Nota het moment samen wanneer om klokkenslag 12.00 uur het terras van Nieuw Westert open gaat. Het restaurant in Egmond-Binnen brandde tweeënhalf jaar geleden grotendeels af . Door die tegenslag is de heropening van de terrassen voor Nick en zijn personeel extra bijzonder. "Voor het gevoel gaan we eindelijk weer écht open."

Met gejuich is het terras van restaurant Nieuw Westert geopend. Tweeënhalf jaar lang is er in Egmond-Binnen gewacht op deze dag, want de afgelopen jaren is er vooral gewerkt aan de herbouw van het afgebrande restaurant.

In januari 2019 verwoeste een vuurzee de restaurantboerderij. Alleen de monumentale voorpui en de achtergelegen feestzaal bleven gespaard. Niet alleen tot verdriet van de eigenaren en het personeel. Ook omwonenden en gasten treurden om het geliefde restaurant, want velen vierden er ooit hun bruiloft.

Inmiddels is de stolp weer helemaal opgebouwd en ziet hij er van buiten zoveel mogelijk in oude stijl uit. Deze maand werd ook de inrichting afgerond. De binnenkant heeft een grote metamorfose ondergaan, maar gasten zullen dat voorlopig niet met eigen ogen zien.

"Alleen het toilet is toegankelijk, dus een rondleiding bewaren we voor later", belooft Nick. "We zijn trots op hoe het geworden is en hopen snel alles te mogen gebruiken. Vandaag is in ieder geval een stap dichterbij. We wilden zo graag weer met z'n allen aan de slag."