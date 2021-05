Je vrijheid vier je dit jaar op het terras of online met maximaal twee vrienden

Alles is wéér afgelast; voor het tweede jaar op rij zijn er geen Bevrijdingsfeesten te bezoeken in de regio Alkmaar. Wel kan je op veel terrassen terecht voor een biertje. Of bekijk thuis (met maximaal twee vrienden) de online editie van het Bevrijdingsfestival Alkmaar.

Bevrijdingsdag in Alkmaar was een drukbezocht gratis evenement in Cultuurpark de Hout, maar ook dit jaar kan de vrijheid door de maatregelen niet samen worden gevierd.

De online editie is vanaf 12.00 uur te bekijken via het kanaal van mediapartner Streekstad Centraal. "Het is een feestelijk programma dat aandacht geeft aan het thema waar het om gaat: Vrijheid in Alkmaar. Toen en nu", verklaart de organisatie.

Onder meer burgemeester Emile Roemer, stadsdichter Joris Brussel, beiaardier Christiaan Winter en zangeres Yori Swart leveren een bijdrage aan het programma.

