Tweede terrasdag valt niet voor iedereen in het water: "Ons houden ze niet tegen"

Een aantal doorgewinterde terrasliefhebbers lieten zich vandaag niet tegenhouden door de regenbuien. Weer of geen weer: met terrasverwarmers, parasols en warme chocomel was er evengoed publiek te vinden op de Hoornse terrassen. "Je kan heel mooi zeggen: 'de horeca heeft het nodig'. Maar je hebt het ook zelf nodig. Even lekker rustig op het terras zitten is altijd fijn."

Het heeft vandaag onophoudelijk geregend in West-Friesland. Dat is een groot contrast met gisteren, de eerste dag dat de terrassen na een halfjaar weer open mochten. "Veel mensen hebben hier van 12.00 tot 18.00 uur gezeten", vertelt Jort Poeze van eetcafé de Klinker. Ook bij Rob Baltus van restaurant de Nadorst liep het storm: "Gisteren liepen we in totaal met zestien personen en nu zijn we met z'n vieren, dus dat is een heel andere wereld."

Veel horecaondernemers op de Roode Steen hebben het terras nauwelijks uitgestald. De stoelen staan opgestapeld naast het beeld van J.P. Coen. Alleen op plekken die overdekt zijn staat een deel van het terras. Daar zijn - ondanks het slechte weer - bij eetcafé de Klinker vanmiddag zo'n vijftien mensen aangeschoven. "We hebben alles overdekt, we kunnen verwarmen, we hebben kleedjes, windschermen. Dus het moet allemaal goed komen", vertelt eigenaar Jort Poeze.