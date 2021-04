Geen burgemeesterschap voor Elise, 'maar sollicitatie positief ervaren'

"Nee, ik ben het niet geworden", vertelt Elise Salman gelijk aan de telefoon. De 24-jarige Wognumse deed een gooi naar het burgemeesterschap in Opmeer, omdat ze het tijd vond voor een jonge, frisse wind. Maar gisteravond werd bekend dat de gemeenteraad de 57-jarige Gerard van den Engel heeft aanbevolen als nieuwe burgemeester.

NH Nieuws / Chantal Bos

Elise hoorde het nieuws dat Van den Engel is gekozen vanmorgen van haar moeder. "Mijn eerste reactie was wel: jammer dat het geen vrouw is. Maar deze man ken ik niet. Hij ziet eruit als een vriendelijke burgemeester." Positieve ervaring Zelf kreeg Elise al eerder te horen dat zij niet de burgemeester van Opmeer zou worden. "Toen ik mijn brief gestuurd had, heb ik heel lang niks gehoord. Op een gegeven moment werd ik gebeld en moest ik al redelijk vlot op gesprek komen in Haarlem. Dat was heel leuk", vertelt Elise die het hele proces spannend vond.

Quote "Ik wil hem meegeven dat hij moet leren omgaan met de Westfries" Elise salman

"Het was een leuk gesprek en ging goed. Maar ik weet ook wel: ik heb geen ervaring. En daar kwam het ook op neer tijdens het gesprek." Ze kreeg uiteindelijk ook een officiële brief dat ze niet verder was in de sollicitatieprocedure. De hele ervaring heeft Elise als positief ervaren. "Ik heb er een goed gevoel aan overgehouden." Smaakt het dan ook naar meer? "Dat wel, ik wil wel stappen in mijn carrière maken die ervoor zorgen dat ik uiteindelijk burgemeester word." Westfries leren kennen Ze wil de nieuwe burgemeester straks graag ontmoeten. "Ik wil hem meegeven dat hij moet leren omgaan met de Westfries. Verder wens ik hem veel succes en hoop ik dat hij veel gezelligheid vanuit de gemeente meekrijgt." Bekijk hier de reportage terug die wij eerder maakte met Elise Salman over haar opmerkelijke sollicitatie

