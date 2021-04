Gemeenteraad beveelt Gerard van den Hengel aan als nieuwe burgemeester van Opmeer

Van Den Hengel was eerder waarnemend burgemeester in Borne, twaalf jaar wethouder in Barneveld en jarenlang Statenlid en raadslid voor de VVD.

"De heer Van den Hengel heeft zich gepresenteerd als een daadkrachtig bestuurder met goede netwerkvaardigheden. Hij is in staat zich te ontpoppen als een echte burgervader voor de inwoners en verenigingen in Opmeer in goede, maar ook in slechte tijden. Zijn toegankelijkheid en betrokkenheid in de samenleving zijn kenmerkend", schrijft Bram Beemster, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Onverwacht overlijden

Burgemeester GertJan Nijpels overleed op 8 februari plotseling op 69-jarige leeftijd aan een hartaanval. De afgelopen maanden werd de burgemeesterspositie waargenomen door Wim Groeneweg. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester werd al op 8 oktober 2020 in gang gezet omdat de heer Nijpels 1 juli 2021 met pensioen zou gaan.

Na het maken van een profielschets waaraan 170 inwoners mee konden denken, waren er 21 sollicitanten. Na een eerste selectie door de commissaris van de Koning heeft de vertrouwenscommissie met een aantal kandidaten een of meerdere gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot het besluit van de gemeenteraad om Gerard van den Hengel aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Opmeer.

Naar verwachting kan Van Den Hengel in juli geïnstalleerd worden als burgemeester. Hij heeft twee kinderen en woont op dit moment in het Gelderse Barneveld.