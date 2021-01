Elise (24) wil burgemeester van Opmeer worden: "Het zijn altijd oude mannen"

OPMEER - Ze is 24 jaar jong en heeft wel een heel bijzondere ambitie, namelijk de nieuwe burgemeester van Opmeer worden. Elise Salman uit Wognum vindt dat het tijd is voor een jonge, frisse wind. De huidige burgemeester Gert-Jan Nijpels stopt komende zomer en de gemeente is op zoek naar iemand die betrokken, communicatief en welbespraakt is. "Het lijkt mij fantastisch om burgemeester te zijn en een brug te slaan tussen politiek, burgers, ondernemers en de verenigingen."

NH Nieuws / Chantal Bos

Ze is klaar met haar studie aan de UvA en zag in de lokale krant De Kogge de oproep voor een nieuwe burgemeester voorbijkomen. "Ik zat bij mijn vader thuis en toen viel De Kogge op de mat. Er stond in dat Opmeer zich aan het oriënteren was op wat voor burgemeester er zou moeten komen. Toen zei ik het nog voor de grap. Maar toen begon het idee steeds verder uit te groeien en dacht ik 'misschien moet ik het gewoon proberen'." Doelgroep Salman vindt dat ze een geschikte kandidaat is om een fris wind te laten waaien. "Ik denk dat ik een frisse blik kan toevoegen aan Opmeer en ik denk ook dat ik een andere doelgroep weet te enthousiasmeren en weet te raken. Omdat ik zo jong ben, wordt het misschien laagdrempeliger om de politiek en de gemeente aan te spreken zodat de jongere generatie zich meer gehoord voelt." Want veel jongeren trekken uit Opmeer weg, constateert Elise. "Hoe kunnen we het aantrekkelijker maken? Dat heeft natuurlijk met het aantal beschikbare huizen te maken en de voorzieningen voor de jeugd."

Elise (24) wil burgemeester van Opmeer worden - NH Nieuws

Elise is nog niet aangesloten bij een politieke partij. Eerder is ze wel voorzitter geweest van een studentenvereniging, maar daar houdt haar bestuurlijke ervaring op. Toch krijgt ze op haar filmpje waarin ze zich op social media kandidaat stelt al veel positieve reacties binnen. Daaronder is ook een reactie van burgemeester Nijpels, die schrijft dat hij het gedurfd vindt maar Elise en andere kandidaten veel succes toewenst. Waarom ze als Wognumse juist op de positie in Opmeer mikt? Elise: "Ik voel mij sowieso heel erg een Westfries. Het is een prachtig gebied, met leuke vriendelijke mensen. Dit is wel echt mijn thuis." De uitdagingen, waaronder het begrotingstekort van 1,2 miljoen in 2021, schuwt Salman niet. "Ieder huisje heeft zijn kruisje dus dat is zeker overkomelijk. Het zal heel veel moeite en tijd kosten, maar ik denk dat als er zo structureel iets mis gaat er een oplossing moet komen."

Aankomende zomer gaat burgemeester Nijpels met pensioen. De nieuwe burgemeester wordt benoemd voor een periode van zes jaar. Maar het eerste honk voor Elise, wordt solliciteren. "Binnenkort gaat de vacature open dus eerst een goede brief schrijven. Ik ga er honderd procent voor!"