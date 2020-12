Opmeer zoekt burgemeester die 'meer uit Opmeer' haalt

Een speciaal aangestelde vertrouwenscommissie heeft samen met inwoners en medewerkers van de gemeente een profielschets opgesteld: Opmeer zoekt een burgemeester die ten minste zes jaar bereid is te blijven, maar ook besluitvaardig, betrokken, communicatief en welbespraakt is.

Ruim 170 inwoners hebben meegedacht aan het profiel van de nieuwe burgemeester. Zij zoeken vooral iemand die dichtbij hen staat, in de wijk zichtbaar is, formeel kan optreden, maar ook een gevoelige kant durft te laten zien. De inwoners kregen vier typeringen voorgelegd en de meesten zouden kiezen voor een burgemeester die wordt omschreven als een 'efficiente probleemoplosser'.

'Actiegroep wil vrouw aan het hoofd'

Naast de inspraak voor bewoners via de gemeente is er in Opmeer ook op Facebook een actiegroep ontstaan die een mening heeft gevormd over diegene die volgend jaar aan het roer staat van de gemeente. Zij zien het liefst een toekomstgerichte, moderne burgemeesters die doet wat hij zegt en ook duidelijk de keuzes motiveert. Ook zouden zij het liefst een vrouw aan het hoofd zien in Opmeer gezien 'de West-Friese mannenwereld van burgemeesters en gezien de samenstelling van de raad'.

Op 15 december beslist de raad of deze profielschets goedgekeurd wordt. Na vaststelling wordt de profielschets overhandigd aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland.