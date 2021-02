Burgemeester Nijpels plotseling op 69-jarige leeftijd overleden

OPMEER - Burgemeester GertJan Nijpels is dit weekend plotseling op 69-jarige leeftijd overleden. Dat melden bronnen aan NH Nieuws. De gemeente Opmeer meldt dat zij later vandaag met een toelichting komt.

Bronnen melden dat de burgemeester onderweg zou zijn naar Aartswoud, bij een grote brand in een hooischuur. Op de weg daarnaartoe zou Nijpels zijn overleden.

De gemeente Opmeer komt later vandaag met een officiële reactie.

Met pensioen

GertJan Nijpels was sinds 1990 wethouder in de gemeente Den Helder. Die functie behield hij tot 1999, waarna hij in 2004 waarnemend burgemeester werd van de gemeente Opmeer. Een jaar later werd hij definitief aangesteld als burgemeester. GertJan Nijpels zou per 1 juli 2021 met pensioen gaan. De gemeente is al maanden bezig om een opvolger voor hem te zoeken.