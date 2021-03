Wim Groeneweg benoemd tot waarnemend burgemeester van gemeente Opmeer

OPMEER - CDA'er Wim Groeneweg (63) is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Opmeer en treedt op 8 maart in zijn functie. Dat laat de provincie Noord-Holland weten.

De benoeming van Groeneweg in goed overleg gegaan met de fractievoorzitters van de gemeente Opmeer, aldus de provincie. Wim Groeneweg was vanaf november 2019 een jaar lang waarnemend burgemeester van de gemeente Oudewater. Van 2011 tot en met 2018 was hij burgemeester van Vianen. In 2003 tot en met 2010 vervulde hij de functie van wethouder in de gemeente Woerden.

Groeneweg is benoemd tot waarnemend burgemeester na het onverwachte overlijden van burgemeester GertJan Nijpels in februari. De 69-jarige Nijpels overleed aan de gevolgen van een hartstilstand, vermoedelijk na het sneeuwvrij maken van zijn auto.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester gaat ondertussen verder. Voor die functie hebben zich 21 kandidaten gemeld. Naar verwachting wordt in juli 2021 bekend wie de nieuwe burgemeester van Opmeer wordt.