Opmeer rouwt om overleden burgemeester Nijpels: "Hij is in het harnas gestorven"

OPMEER - Er heerst grote verslagenheid bij de gemeente en in het dorp door het plotselinge overlijden van burgemeester GertJan Nijpels. De burgemeester overleed in de nacht van zondag op maandag op 69-jarige leeftijd, vermoedelijk aan de gevolgen van een hartstilstand. De gemeente heeft inmiddels een online condoleanceregister geopend.

GertJan Nijpels werd 's nachts gealarmeerd over een grote brand bij het Rundveemuseum en de Prinsenstichting in Aartswoud. Bij het sneeuwvrij maken van zijn auto, om zijn burgers bij te staan, werd hij vermoedelijk getroffen door een hartstilstand. Reanimatie mocht helaas niet meer baten. "Hij is in het harnas gestorven", zegt gemeentesecretaris Marc Winder. "Onze gedachten gaan vooral uit naar zijn vrouw Roos en zoon Max. We wensen hen alle kracht toe om dit grote, onverwachte verlies te kunnen verwerken."

Op het gemeentehuis heerst sinds gisteren grote verslagenheid. Nijpels was vanaf 2005 de burgemeester van Opmeer en zou op 1 juli 2021 met pensioen gaan. "Het is heel onverwachts dat dit is gebeurd", vertelt gemeentewoordvoerder Annette Wammes aan WEEFF. "Ik werk zelf nog maar kort voor de gemeente Opmeer, maar iedereen in het gemeentehuis is geschrokken en aangedaan door het plotselinge overlijden. Dan weet je dat het heel veel betekent voor zo'n organisatie."

"We hebben met verbijstering in de gemeente vernomen dat GertJan Nijpels zo plotseling is overleden", zegt locoburgemeester Robert Tesselaar. "Hij wilde graag naar het Rundveemuseum toe. Niet alleen vanuit zijn rol als burgemeester, maar ook omdat hij het een heel warm hart toedraagt. De burgemeester wilde daar echt zijn om zijn rol als burgervader op te pakken. En dan overkomt je dit..."

Condoleances op social media

Ook op Facebook wordt er door inwoners uit de gemeente Opmeer verdrietig gereageerd op het onverwachts overlijden van hun burgemeester. "Zo ontzettend verdrietig!", luidt een van de reacties. "Wat een fantastische, betrokken burgemeester die ontzettend veel gedaan heeft voor de gemeente Opmeer. Ontzettend veel sterkte voor alle nabestaanden!"