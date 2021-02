Grote brand in hooischuur Prinsenstichting Aartswoud: koeien gered

AARTSWOUD - Een grote brand in een hooischuur bij de Prinsenstichting heeft de brandweer vannacht flink bezig gehouden. Het vee kon op tijd in veiligheid worden gebracht.

De brandweer moest naar de hooischuur die op het terrein staat van de Prinsenstichting. Hier wonen en werken jongeren met een licht verstandelijke beperking. Op het terrein van deze woonboerderij staan meerdere gebouwen, waaronder het zogenoemde 'Rundveemuseum'. In deze schuur was de brand en stonden de koeien. De dieren werden in veiligheid gebracht en een veearts kwam ook kijken.

Schade

De schade aan het museum is groot. Overige gebouwen op het terrein, zoals het grote woonhuis, bleven gespaard.