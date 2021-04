Verdrietige leraren doen aangifte na geweld door leerlingen: 'Schrik zit er goed in'

Het Willem de Zwijgercollege vertelde na afloop van de examenstunt al te overwegen aangifte te gaan doen tegen de relschoppers. Nu blijkt dat niet de school deze aangifte gaat doen, maar enkele aangevallen leraren afzonderlijk. "Het gaat om enkele leraren die door de leerlingen echt flink zijn aangevallen of bedreigd. Dat vind ik echt niet door de beugel kunnen en ik begrijp heel goed dat deze collega's naar de politie stappen. Dat er op school vernielingen zijn gepleegd, vind ik tot daar aan toe. Ik praat het niet goed, maar dat repareren we wel weer. Maar het geweld is echt van een heel andere orde", vertelt Adels.

Ook zou het goed kunnen dat niet alleen leerkrachten van het Willem de Zwijgercollege, maar ook leerkachten van het Sint Vituscollege naar de politie stappen. "We weten dat het ook daar ontzettend uit de hand gelopen is en leerkrachten zijn aangevallen. Dat gebeurde door leerlingen van onze school, maar ook door leerlingen van het Sint Vituscollege zelf. We hebben als scholen goed contact met elkaar, maar of we ook vanuit de andere school aangiftes kunnen verwachten weet ik nog niet."

Verdrietig

Hoewel de letterlijke rust na de rellen van vrijdagmiddag op de school ondertussen is teruggekeerd, is het voor rector Adels en de betrokken docenten nog allesbehalve rustig. "We beseffen nu pas goed wat er vrijdag daadwerkelijk allemaal gebeurd is. We hebben van alle kanten filmpjes en foto's gekregen en ook onze eigen beveiligingsbeelden bestudeerd. Dan schrik je echt van wat je ziet", aldus Adels.

De sfeer onder de betrokken leerkrachten is dan ook erg gelaten. "De aangevallen collega's, maar ook leerkrachten die gewoon hebben gezien wat er vrijdag gebeurde, zijn vooral erg verdrietig. Je moet je voorstellen dat je jarenlang werkt met deze leerlingen, je helpt ze en helpt ze op weg naar een mooie carrière en een plek in de maatschappij. Je bouwt ook een band met ze op. En dan gebeurt dit. Dit is gewoon echt niet voor te stellen en het heeft er ontzettend hard ingehakt. Het is wat dat betreft fijn dat het nu meivakantie is, zodat alle collega's even tot rust kunnen komen."