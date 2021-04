Veel politie bij middelbare school vanwege 'grimmige sfeer' rond eindexamenstunt

Een grote politiemacht was vanochtend op de been, omdat een eindexamenstunt uit de hand dreigde te lopen op het Amstelveen College.

Volgens een van de eindexamenleerlingen was er ook drank in het spel. De school zou volgens die leerling tijdens het incident de deuren hebben gesloten.

Een woordvoerder van de politie vertelt dat er een vechtpartij gaande was tussen jongeren en dat er met eieren en vuurwerk werd gegooid. De politie zegt dat er een grimmige sfeer was ontstaan.

Rector Anke de Peuter van de school laat weten dat de lessen gewoon doorgingen voor de leerlingen die binnen zaten. Ze had zelf nog geen idee waarom de politie was ingeschakeld. Inmiddels is de rust teruggekeerd op het schoolplein.

Na de mislukte eindexamenstunt trokken tientallen leerlingen naar de parkeerplaats bij De Poel om daar hun feestje voort te zetten. Enkele handhavers houden de boel daar nu in de gaten.