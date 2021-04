Eindexamenfeest uit de hand gelopen: school overweegt aangifte tegen leerlingen

Een eindexamenfeest in Bussum is gisteren volledig uit de hand gelopen. Wat in de ochtend bij het Willem de Zwijger College nog rustig begon, eindigde in de middag met een gevecht met de politie. Jongeren probeerden met geweld de school open te breken, leraren werden geïntimideerd en aangevallen, zegt Jan Adels, rector van het Willem de Zwijger College.

Volgens Adels ging het om 'een grote groep jongeren', met voornamelijk leerlingen uit de examenklassen van het Willem de Zwijger, maar ook kinderen die er niet op school zitten. "Ze waren muziek aan het draaien en dansen en een beetje aan het gillen. Het was best gezellig. Althans, zo begon het."

Volgens de rector begon het feestje al vroeg in de ochtend. Leerlingen hadden zich voor het Willem de Zwijger College verzameld voor een examenstunt. "Dat hield in dat een auto voor kwam rijden. Daar zat een wagentje achter waar een geluidsinstallatie op stond", zegt Adels. Leerlingen konden de school niet in, het Willem de Zwijger College had al geruchten opgevangen dat er plannen waren voor het feestje.

"Er ging meer alcohol in en er werden flessen gegooid. Ook kregen we klachten van buurtbewoners dat kinderen in hun tuin plasten"

Na een tijdje werd de sfeer namelijk volgens de rector grimmiger. "Er ging meer alcohol in en er werden flessen gegooid. Ook kregen we klachten van buurtbewoners dat kinderen in hun tuin plasten. Toen dacht we: dit is niet meer goed." De school besloot daarop alle leerlingen naar huis te sturen. De politie werd erbij gehaald, agenten spraken de jongeren aan, die vervolgens vertrokken. De rust was volgens Adels niet veel later teruggekeerd op het schoolterrein.

"Maar wat we niet wisten, was dat de leerlingen toen naar het Vitus College gingen en naar binnen drongen. Daar hebben ze zich slecht gedragen." Volgens de rector is er met hout en stenen gegooid. "Er zijn vernielingen aangericht, collega's en medewerkers zijn geïntimideerd en fysiek aangevallen."

Gevecht

Toen de groep ook daar werd weggestuurd, kwamen de jongeren weer terug naar het Willem de Zwijger College, waar het ook uit de hand liep, zegt Adels. "Ze probeerden met geweld de school open te breken, collega's werden op een vervelende manier benaderd. De politie was nog in de buurt en zagen dat en hebben ingegrepen. Dat was het begin van een hele nare toestand."

De rector zegt dat er vervolgens een gevecht ontstond. "Het was nog steeds een grote groep jongeren, de meeste waren dronken. Zo'n 28 agenten waren er ook, die geweld hebben moeten gebruiken."