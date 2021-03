Tientallen Gooise scholieren besmet na losbandige vakantie: "Onverantwoord gedrag"

BUSSUM - Middelbare scholen het Sint Vituscollege en het Willem de Zwijger College hebben te kampen met een flinke uitbraak van het coronavirus onder leerlingen. Er zouden op de scholen zeker twintig leerlingen ziek zijn, 45 anderen zijn nog in afwachting van hun testuitslag en zitten in quarantaine. De besmettingen zouden komen na veel onveilig contact in de voorjaarsvakantie, mogelijk tijdens feestjes.

Foto ter illustratie. De leerlingen op de foto zijn voor zover bekend niet betrokken bij het grote aantal besmettingen - Willem de Zwijger College

Op het Sint Vitus College zijn in de afgelopen dagen tien leerlingen positief getest op het coronavirus. "Daarnaast moesten tenminste 25 leerlingen zich in quarantaine plaatsen, doordat zij in contact zijn geweest met een positief getest persoon", zegt rector Harko Boswijk van de school. De cijfers op het Willem de Zwijger College zijn bijna identiek. "Tien besmettingen en twintig leerlingen in quarantaine", aldus rector Jan Adels. Volgens beide scholen zijn de besmettingen terug te leiden naar de voorjaarsvakantie. Er wordt gesproken over enkele feestjes van groepen leerlingen, maar de rectoren willen verder geen duidelijkheid over eventuele besmettingshaarden. "Een enkele leerling praat over een feestje, maar wij trekken vooral de conclusie dat leerlingen en ouders het echt heel erg moeilijk vinden om zich langdurig aan de maatregelen te houden", aldus de rector van het Willem de Zwijger College.

Quote "Neem je verantwoordelijkheid en vertoon ook buiten school geen onverantwoord gedrag" REctor Harko Boswijk van het SInt vituscollege

Daarnaast is er nog een overeenkomst: het betreft alleen examenleerlingen, die ook voor de vakantie naar school mochten. "Je helpt jezelf in de problemen door onverantwoord gedrag, zeker als je in je examenjaar zit", benadrukt Adels. Verantwoordelijkheid De twee scholen hebben gisteren een brief naar alle leerlingen, maar ook de ouders en verzorgers gestuurd. "Het is prachtig dat we nu weer open mogen", vertelt Boswijk van het Sint Vituscollege. "Maar we moeten er wel echt verantwoordelijk mee omgaan. Wij roepen dan ook echt op: neem je verantwoordelijkheid en vertoon ook buiten school geen onverantwoord gedrag." Ook rector Adels van het Willem de Zwijger College heeft een zelfde boodschap voor zijn leerlingen. "Gedraag je nog even netjes totdat iedereen weer normaal kan doen. Daarmee help je jezelf en natuurlijk je omgeving." Leerlingen thuis Het grote aantal besmettingen heeft overigens geen gevolgen voor de heropening van de twee middelbare scholen sinds afgelopen maandag. De zieke leerlingen zijn sinds het begin van de voorjaarsvakantie al niet meer op school geweest.