Politie grijpt in bij examenstunt: grote groepen jongeren feesten op straat

Op beelden op Twitter is te zien dat een grote groep jongeren zich voor een school verzamelde om te feesten. Volgens een van de ouders ging het om een examenstunt, ze zegt op social media niet te begrijpen waarom de politie met geweld ingreep bij het examenfeest.

Volgens een woordvoerder van de politie waren agenten ingeschakeld omdat er meerdere groepen jongeren op de been waren, iets wat volgens de huidige coronaregels niet mag. Het ging om een groep van rond de 50 man, aan de Vossiuslaan en de Nieuwe 's-Gravelandseweg, maar ook op andere locaties.

"Ook was er alcohol in het spel. In veel gevallen lukte het om mensen te waarschuwen dat ze weg moesten", zegt de politie in een reactie. Een aantal jongeren wilde niet vertrekken en bleven staan. "In sommige gevallen was daardoor de wapenstok nodig geweest om de groep in beweging te krijgen."

Er zijn zeker twee jongeren opgepakt. Zij hebben agenten beledigd, zegt een woordvoerder.