Politie grijpt opnieuw in bij feestende eindexamenleerlingen

Naar schatting ging het om een paar honderd jongeren die zich verzamelden bij De Poel, vlakbij het Amsterdamse Bos. De sfeer was over het algemeen gemoedelijk. Rond drie uur vanmiddag besloot de politie dat het welletjes was en grepen agenten in. De leerlingen vluchtten vervolgens alle kanten op.

Bewogen dag

Voor een van de leerlingen was het een bewogen dag. 's Ochtends was ze ook aanwezig bij de eindexamenstunt op het Amstelveen College. Maar ze had niet gedacht dat het zo uit de hand zou lopen dat de politie moest ingrijpen. "Vooraf had ik het met mijn ouders besproken. Die zeiden, dit maak je maar één keer mee in je leven, dus dat kun je beter doen. Gewoon op de (corona)regels letten."

En ook met het feestje bij De Poel zegt de scholiere zich aan de maatregelen te hebben gehouden. Ze vond het dan ook geen probleem om daar rond te hangen en afstand te houden. "En toen agenten zeiden dat we weg moesten gaan, ben ik dat ook gaan doen."

Het viel haar wel op dat er tussen de jongeren volgens haar ook leerlingen rondliepen die positief zijn getest op corona. "Ik weet wie er positief zijn, dus daar bleef ik dan zo ver mogelijk van weg. We bleven sowieso weg van de groep."