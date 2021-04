Koningsdag 2021: met deze regels moet je rekening houden

Eén dag voor de aangekondigde versoepelingen ingaan vieren we Koningsdag. Dat betekent dat we het op de verjaardag van de Koning voor het tweede jaar op rij nog even zonder massale rommelmarkten en grootschalige evenementen moeten stellen. Toch zijn er binnen de regels nog genoeg dingen die je vandaag wél mag doen.

Zoals het organiseren van een vrijmarkt in de voortuin. Tenminste, als je niet ouder bent dan 12 jaar. Voor volwassenen is het ook dit jaar niet toegestaan om met een kleedje vol oude spullen in de voortuin te gaan zitten. Het doel van de maatregel is om zoveel mogelijk bewegingen tegen te gaan.

Frietkraam

De 12-jarige Roemer, Stan (11), en Sil (12) uit Broek in Waterland hebben geen kleedje in de voortuin dit jaar, maar een heuse frietkraam. "Zaterdag hebben ze al 40 kilo aardappelen gehaald bij een boer in Oosthuizen", vertelt de moeder van Roemer aan NH Nieuws. Vanochtend om 8.00 uur zijn ze begonnen met schillen en vanaf 13.00 uur kun je een frietje bij ze halen.

Alcoholverbod

In Alkmaar is in het Singelpark sinds gisteravond 18.00 uur een alcoholverbod van kracht dat blijft gelden tot vanavond 23.59 uur. Naast het verbod op alcohol wordt het aantal bezoekers op het Clarissenbolwerk gereguleerd. Burgemeester Emile Roemer heeft drinken van alcohol verboden daar verboden naar aanleiding van overlastklachten van omwonenden en zorgen over het niet naleven van de coronamaatregelen.