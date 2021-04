Alcoholverbod in geliefd singelpark tijdens Koningsdag en -nacht

Het drankverbod geldt vanaf maandag 26 april van 18.00 uur tot en met dinsdag 27 april 00.00 uur. Naast het verbod op alcohol, wordt het aantal bezoekers op het Clarissenbolwerk gereguleerd. Het is niet duidelijk of er op meer plekken in Alkmaar een alcoholverbod geldt.

Gemeente Alkmaar is al een paar maanden in gesprek met mensen die wonen en werken in de buurt van het Bolwerk over maatregelen om overlast tegen te gaan. Deze zijn vooral gericht op het verminderen van de geluid- en afvaloverlast.

Het college gaat hier deze maand ook over in gesprek met de gemeenteraad. Je kan denken aan een verbod op versterkt geluid en extra vuilnisbakken.