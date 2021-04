Koningsdag voor tweede keer thuis: Oranjeverenigingen creatief met alternatieven

Koningsdag? Over ruim een week moet dat feest ook nog even voor de tweede keer thuis gevierd worden. Evenementen zijn nog steeds op de lange baan geschoven en dus moeten Oranjeverenigingen de planning omgooien. Dat betekent niet dat er helemaal niets gebeurt.

Om 10.00 uur is het idee van de Bond van Oranjeverenigingen dat het Wilhelmus gespeeld wordt. Iedereen wordt dan opgeroepen om het volkslied in de voortuin of op het balkon mee te zingen.

In Beverwijk leverde dat wel problemen op: de stadsbeiaardier van de stad, Gerda Peters, is ook de stadsbeiaardier van Almere en Voorburg. "In Nederland zijn zo'n 200 beiaards en slechts 70 beiaardiers. En je kunt maar op een plek tegelijk zijn. Helaas", zegt de Oranjevereniging daar. Als alternatief heeft beiaardier Gerda wat nummers voorgeprogrammeerd, die ieder kwartier gespeeld zullen worden op het carillon van de St. Agathakerk in Beverwijk.

Zo kunnen kinderen in Nibbixwoud 's ochtends en 's middags een route lopen met hun familie. Onderweg zijn er dan opdrachten. "We stellen dan allerlei vragen. De formulieren daarvoor gaan we huis aan huis bezorgen", Tjasso Druijf van het Oranjecomité. "We hebben dan ook een kistje met een appel en een frisje voor onderweg." Ook wordt iedereen opgeroepen om de voortuinen zo leuk mogelijk te versieren. "Zodat de kinderen iets te doen hebben, anders doen ze niets."

De Koninklijke familie viert Koningsdag dit jaar in Eindhoven, op de High Tech Campus. Vanaf daar wordt een talkshow gemaakt in een studio. De familie gaat in gesprek met onder meer designers. En ook wordt er teruggekeken op bijzondere manieren van ontmoeten in coronatijd. De uitzending is op televisie te volgen vanaf 11.00 uur.

Kijkers van het online festival kunnen namelijk een Koningsdag Borrelbox bestellen, met hapjes en drankjes van de Hilversumse horecaondernemers. Ook wordt er ieder uur een quiz gespeeld op de stream. En voor wie nog iets anders erbij wil doen, is er ook een speurtocht uitgezet via Whatsapp.

's Middags is er voor volwassenen ook een aantal initiatieven om de dag thuis een oranje tintje te geven. Van 13.00 uur tot 20.00 uur organiseert poppodium De Vorstin in Hilversum bijvoorbeeld een online festival. Zo willen ze artiesten die verbonden zijn met Hilversum in het zonnetje zetten. En dat niet alleen, ook de horeca staat er in de spotlights.

"Voor een tweede maal geen Koningsdag willen wij als Hilversummers niet", zegt Vorstin-programmeur Jim van Kooten. "Daarom hebben we samen met de lokale ondernemers de ultieme thuiservaring voor deze nationale feestdag bedacht. Zeker als we allemaal thuis moeten blijven, kan het op-afstand-samen-zijn-gevoel versterkt worden door dit festival. We hebben er enorm veel zin in." Het festival is de hele dag te volgen via NH Gooi.

Hilversum is niet de enige met een quiz. Ook in Hoogwoud wordt bijvoorbeeld de dag afgesloten met een digitale pubquiz. Inwoners konden bij het Oranjecomité ook een speciale Koningsdagbox bestellen voor 15 euro, met daarin een grabbeltoncadeautje en slingers. Want Koningsdag in coronatijd blijft een feestje, je moet alleen wel zelf de slingers ophangen.